Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: Φωτιά σε ΜΕΘ, νεκροί ασθενείς

Διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό κάηκαν ζωντανοί από φωτιά σε νοσοκομείο.

Τουλάχιστον πέντε ασθενείς με τη νόσο COVID-19 έχασαν τη ζωή τους νωρίς σήμερα το πρωί όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο ομόσπονδο κράτος Γκουτζάρατ της Ινδίας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο νοσοκομείο Shivanand, στην Ρατζκότ, περίπου 237 χιλιόμετρα δυτικά της Γκαντιναγκάρ, της πρωτεύουσας του Γκουτζάρατ.

«Νωρίς σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε ΜΕΘ νοσοκομείου αναφοράς για την COVID-19 εδώ, πέντε ασθενείς έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε αξιωματούχος σε ινδικά ΜΜΕ. «Έξι ασθενείς διασώθηκαν, ο ένας εξ αυτών ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», κατά τον αξιωματούχο.

Ακόμη 22 ασθενείς διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, η φωτιά ξέσπασε στη ΜΕΘ από άγνωστη αιτία. Ωστόσο, οι αρχές υποπτεύονται πως οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο αναφοράς για ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό. Τον Αύγουστο, οκτώ ασθενείς είχαν χάσει τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε φωτιά υπό παρόμοιες συνθήκες στην Αχμενταμπάντ, την πρώην πρωτεύουσα του Γκουτζάρατ.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Βιτζάι Ρουπάνι εξέφρασε τη θλίψη του για το συμβάν και υποσχέθηκε ότι θα προσφερθεί χρηματική βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων.