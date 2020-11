Κοινωνία

Χειροπέδες σε…μάντισσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απατεώνισσα που προσποιείτο ότι έχει μαντικές ικανότητες πιάστηκε στα..πράσα.

Την κατηγορία της απάτης αντιμετωπίζει μία 50χρονη στα Χανιά, η οποία, προσποιούμενη ότι έχει μαντικές ικανότητες, απέσπασε από 46χρονη χρηματικό ποσό.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, «η ημεδαπή, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, προσποιούμενη μαντικές ικανότητες, κατάφερε σε χρονικό διάστημα δύο ετών να αποσπάσει από την Ελληνίδα-παθούσα συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.000».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της δράστιδας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία είχε καταβάλει η παθούσα σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με την υπόθεση απάτης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.