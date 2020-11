Κοινωνία

Στρατιώτες θετικοί στον κορονοϊό

Ποιο στρατόπεδο "χτύπησε" η Covid -19. Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου.

Θετικά κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στο Στρατόπεδο «Κατσιμήτρου», στο Πέραμα Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για 26 στρατιώτες, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί από μοριακούς ελέγχους και rapid tests.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου αναφέρεται: «Το βράδυ της Τρίτης διαγνώστηκε θετικός στον ιό πολίτης που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Το πρωί της επόμενης ημέρας, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου άρχισε η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του. Ο περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης είχε διαδοχικές επικοινωνίες με τη Διοίκηση της 8ης Ταξιαρχίας και την πολιτική ηγεσία που εμπλέκεται στη διαχείριση της πανδημίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί άδεια διενέργειας ελέγχων από τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και η 6η ΥΠΕ.

Χθες, Πέμπτη, διενεργήθηκαν rapid tests, από τα οποία προέκυψαν 19 θετικά δείγματα -τα οποία επιβεβαιώθηκαν και με μοριακό έλεγχο- ενώ άλλα 6 θετικά προέκυψαν από άλλους μοριακούς ελέγχους. Οι προσβληθέντες έχουν ήπια, μέχρι τώρα, συμπτώματα. Ο περιφερειάρχης ενημέρωσε ήδη τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος σε συνεργασία με τις στρατιωτικές Αρχές. Οι έλεγχοι των κλιμακίων του ΕΟΔΥ θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει άριστη συνεργασία με τη Διοίκηση της 8ης Μ/Π ΤΑΞ και του Στρατοπέδου «Κατσιμήτρου», τόσο για τη διενέργεια των ελέγχων όσο και για την αντιμετώπιση τυχόν άλλων ζητημάτων που προκύψουν».

Ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, απευθύνει έκκληση στους υπευθύνους των Κλειστών Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, οι οποίοι χειρίζονται αποκλειστικά το ζήτημα των ελέγχων για κορονοϊό, να προχωρούν σε όσο το δυνατόν συχνότερους και με μαζικότητα ελέγχους και να μεριμνούν ώστε όσοι φιλοξενούμενοι εντοπίζονται θετικοί να τηρούν σε απόλυτο βαθμό τους προβλεπόμενους περιορισμούς, προκειμένου να μη διασπείρεται ο ιός στην κοινότητα.