Κοινωνία

Νεκρός από φωτιά σε ξενοδοχείο

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο νησί κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας κατα την διάρκεια κατάσβεσης μικρής έκτασης φωτιάς σε ξενοδοχείο στην Οία της Σαντορίνης.

Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέτες με δυο οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό, νεκρός είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός του εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος.

Στο νησί μεταβαίνει κλιμάκιο από το τμήμα ανθρωποκτονιών Αθήνας προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση.