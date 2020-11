Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ασθενής που διακομίστηκε στο “Αττικόν” από την Δράμα

Δεν τα κατάφερε ο ένας εκ των τριών ασθενών που μεταφέρθηκαν χθες από το νοσοκομείο της Δράμας στην Αθήνα.

Κατέληξε ο ένας από τους τρεις ασθενείς που μεταφέρθηκαν χθες από νοσοκομείο της Δράμας στο νοσοκομείο «Αττικόν» στην Αθήνα.

Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν την Πέμπτη από την Δράμα με ειδική πτήση και μέσα σε ειδικές κάψουλες σε τρία νοσοκομεία της Αθήνας καθώς ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Άμεσα μόλις έφτασαν στα νοσοκομεία οι ασθενείς διασωληνώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Οι τρεις ασθενείς, άνδρες, οι δύο ηλικίας 76 ετών και ο τρίτος 73, νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Δράμας. Η κατάσταση της υγείας τους ήταν μέχρι χθες ιδιαίτερα κρίσιμη και οι γιατροί έκριναν, ελλείψει κλινών Εντατικής, ότι πρέπει να μεταφερθούν στην Αθήνα.