Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: ενισχύσεις πάνω από 1,5 δις μέσα σε μια εβδομάδα

Σήμερα πιστώνονται 410 εκ. ευρώ, σε περίπου 100.000 δικαιούχους του τέταρτου κύκλου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωση του, κάνει γνωστό ότι σήμερα πιστώνονται συνολικά 410 εκ. ευρώ σε επιπλέον 97.662 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 97.662 δικαιούχων του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ποσό ύψους 410 εκατ. ευρώ.

Έτσι, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 319.835, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,53 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι σήμερα, 364.244 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Η προθεσμία υποβολής λήγει την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμα μία φορά, ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων – και, ιδίως, των μικρών και μικρομεσαίων – με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, παρέχοντάς τους ουσιαστική βοήθεια, προκειμένου να ξεπεράσουν την παρούσα δοκιμασία και να ξαναπιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν πριν από την υγειονομική κρίση.