Παπαευαγγέλου – Χαρδαλιάς: “Καμπανάκι” για το επιδημιολογικό φορτίο στην χώρα

Πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα. Ποιες περιοχές της χώρας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες. Εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας παραμένει υψηλό, με ορισμένες περιοχές της χώρας να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη σημερινή τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Τέτοιες περιοχές και με τη σειρά του επιδημιολογικού φορτίου των 14 τελευταίων ημερών είναι οι εξής 18 σε σύνολο 74 περιοχών: Πέλλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Φλώρινα, Πιερία, Ημαθία, Σέρρες, Λάρισα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Μαγνησία, Ξάνθη, Καρδίτσα, Έβρος, Καβάλα, Ροδόπη, Τρίκαλα. Αυτές οι περιοχές παραμένουν με τα περισσότερα κρούσματα ανεξάρτητα από την πορεία της καμπύλης επιδείνωσης της νόσου στην περιοχή, εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση του ιικού φορτίου που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην Αχαΐα, στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ηλεία, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προσέθεσε πως αποτελούν περιοχές που αυξάνεται το επιδημιολογικό φορτίο και τόνισε πως η πιστή τήρηση των μέτρων είναι επιβεβλημένη για τα επόμενα 24ωρα.

Επισήμανε πως τα επόμενα 24ωρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα, γι' αυτό και πρέπει να παραμείνουμε όλοι προσεκτικοί και πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Σε ό,τι αφορά την άρση του lockdown και τι θα ισχύσει την περίοδο των γιορτών, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι η συζήτηση αυτή είναι πρόωρη στην παρούσα στιγμή, σημειώνοντας πως είναι σαφές πως φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως για τις επόμενες δέκα ημέρες τα υφιστάμενα μέτρα συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο.

Παπαευαγγέλου: περισσότερα από 25.000 ενεργά κρούσματα στη χώρα μας

Η καθηγήτρια παιδικής λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, σχολιάζοντας τα σημερινά στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας, τόνισε ότι και σήμερα είχαμε περισσότερα από 500 κρούσματα σε Θεσσαλονίκη και Αττική, αλλά και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, σε Λάρισα, Σέρρες και Μαγνησία.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων 14 ημερών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 17η θέση στον αριθμό των κρουσμάτων και στην 16η θέση από πλευράς θνητότητας.

Η κυρία Παπαευαγγέλου, εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας βρίσκονται περισσότερα από 25.000 ενεργά κρούσματα.

Συμπλήρωσε δε πως τα επιδημιολογικά δεδομένα βελτιώνονται, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς από ότι αναμενόταν.

Τέλος, εξέφρασε τον προβληματισμό της, γιατί υπάρχουν περιοχές, οι οποίες μετά από 3 εβδομάδες μέτρων εξακολουθούν να καταγράφουν αύξηση των κρουσμάτων, γεγονός το οποίο απέδωσε σε συρροές.