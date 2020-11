Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τα 13 εκατομμύρια τα κρούσματα στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του νέου κορονοϊού παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Καταγράφει το 21% των μολύνσεων στον πλανήτη.

Τα κρούσματα του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Παρασκευή τα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό είχαν φθάσει τις 13.047.202, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ανέρχονταν σε 264.624, στις 16:26 (23:26 ώρα Ελλάδας) χθες, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Η πολιτεία Τέξας έχει καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα, 1.206.248, ακολουθούμενη από την Καλιφόρνια (1.179.857 μολύνσεις), τη Φλόριντα (979.020 περιπτώσεις), το Ιλινόι (705.063) και τη Νέα Υόρκη (628.375), αρχικά επίκεντρο της πανδημίας.

Στις πολιτείες με πάνω από 350.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα συγκαταλέγονται η Τζόρτζια, το Οχάιο, το Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν, το Τενεσί και η Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου.

Τα 10 εκατομμύρια κρούσματα ξεπεράστηκαν την 9η Νοεμβρίου. Αυξάνονται κατά ένα εκατομμύριο ανά έξι ημέρες κατά μέσον όρο έκτοτε. Τη Πέμπτη, καταγράφηκαν πάνω από 100.000 μολύνσεις για 25η συναπτή ημέρα.