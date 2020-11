Οικονομία

Κορονοϊός - Ευρώπη: Σε ποιες χώρες ανοίγουν τα καταστήματα ενόψει εορτών

Αχτίδα ελπίδας η μείωση των κρουσμάτων στην Ευρώπη. Δεν εξασθενεί η πανδημία στις ΗΠΑ.

Ένα τμήμα της Ευρώπης, της Γαλλίας περιλαμβανομένης, θα ξαναβρεί ανοιχτά τα καταστήματά του αυτό το Σαββατοκύριακο, καθησυχασμένο από τη μείωση των κρουσμάτων του κορονοϊού, όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η επιδημία δεν εξασθενεί, οι αρχές του Λος Άντζελες απαγόρευσαν τις περισσότερες ιδιωτικές ή δημόσιες συγκεντρώσεις.

«Όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές συγκεντρώσεις ατόμων που δεν ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό απαγορεύονται, με εξαίρεση τις θρησκευτικές λειτουργίες και τις διαδηλώσεις» για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Καλιφόρνια.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κατάσταση μοιάζει αντίθετα να βελτιώνεται, σε σημείο που οι αρχές χαλαρώνουν την πίεση. Όλα τα καταστήματα θα ανοίξουν και πάλι σήμερα στη Γαλλία, μια ανακούφιση για χιλιάδες εμπόρους καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

«Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι», έλεγε ήδη από την Τετάρτη η Σοφί Πατέβ, διευθύντρια καταστήματος παιγνιδιών στο Βιλνέβ-ντ'Ασκ (βόρεια Γαλλία). Τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 21:00 λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και θα πρέπει να τηρούν ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολο.

Στην Πολωνία ανοίγουν σήμερα τα εμπορικά κέντρα. Οι Ιρλανδοί και οι Βέλγοι θα πρέπει αντίθετα να περιμένουν μέχρι την Τρίτη για να ξαναπάνε στα καταστήματα, όμως σ' αυτές τις δύο χώρες επιβεβαιώνεται η ανάσχεση της επιδημίας.

«Οι προσπάθειες και οι θυσίες του καθένα από εμάς λειτούργησαν. Ζωές σώθηκαν», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του στο δημόσιο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν.

«Η κατάσταση στη χώρα μας βελτιώνεται (...) όμως είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την πορεία», δήλωσε από την πλευρά του ο βέλγος ομόλογός του Αλεξάντερ ντε Κρο.

Επίσης από αύριο, Κυριακή, άλλες τρεις περιφέρειες της Ιταλίας θα άρουν τους περιορισμούς τους, επιτρέποντας να ανοίξουν και πάλι τα καταστήματα που δεν πωλούν είδη πρώτης ανάγκης. Όμως στις περιφέρειες αυτές, τη Λομβαρδία (βόρεια), το Πεδεμόντιο (βορειοδυτικά) και την Καλαβρία (νότια), τα μπαρ και τα εστιατόρια θα παραμείνουν κλειστά, όπως και στη Γαλλία ή το Βέλγιο.

- «Μάγκνα Κάρτα» -

Πάντως η ευρωπαϊκή ήπειρος στο σύνολό της βρίσκεται ακόμη μακριά από το να απαλλαγεί από τον κορονοϊό. Στη Γερμανία, η οποία ωστόσο θεωρείται καλός μαθητής στη μάχη εναντίον της Covid-19, οι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.

Στην Κύπρο, οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλουν από τη Δευτέρα μια απαγόρευση της κυκλοφορίας. Και στην Τουρκία θα επιβληθεί από σήμερα απαγόρευση της κυκλοφορίας βάσει της ηλικίας.

Στη Βρετανία, η Ουαλία θα αυστηροποιήσει τους περιορισμούς που έχουν στόχο τα παμπ και τα εστιατόρια για να περιορίσει την κυκλοφορία του ιού πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό συμβαίνει έπειτα από ένα νέο lockdown, που αποφασίσθηκε από τη Βόρεια Ιρλανδία και την επιστροφή της Αγγλίας σ' ένα σύστημα συναγερμού τριών επιπέδων.

Αυτό δεν αρέσει σε όλους τους Βρετανούς. Επικαλούμενη τίποτε λιγότερο από τη Μάγκνα Κάρτα, ιδρυτικό κείμενο της σύγχρονης δημοκρατίας, μια κομμώτρια κοντά στο Μπράντφορντ, στη βόρεια Αγγλία, έγινε ηρωίδα μεταξύ των αντιπάλων του lockdown στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Της έχουν επιβληθεί πρόστιμα 17.000 λιρών (περίπου 19.000 ευρώ) επειδή κράτησε ανοικτό το κομμωτήριό της, παρά το lockdown των τεσσάρων εβδομάδων που άρχισε στις αρχές Νοεμβρίου στην Αγγλία.

Σχεδόν 61 εκατομμύρια κρούσματα της Covid-19 έχουν καταμετρηθεί επισήμως στον κόσμο από την έναρξη της πανδημίας και περισσότεροι από 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νόσο.

Το Μεξικό κατέγραψε χθες, Παρασκευή, ρεκόρ μολύνσεων σ' ένα 24ωρο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 12.000 κρούσματα μέσα σε μία μόνο ημέρα.

- «Cyber Monday» -

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς, καθώς έχουν καταγράψει 264.823 θανάτους. Η αβεβαιότητα μπροστά στην Covid-19 περιόρισε χθες, Παρασκευή, τις συνηθισμένες εικόνες του πλήθους που περιμένει από τις πρώτες πρωινές ώρες το άνοιγμα των καταστημάτων για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της «Black Friday».

Φέτος οι αγορές έγιναν ονλάιν. Με αποτέλεσμα αυτή η «Black Friday» και η «Cyber Monday» που θα ακολουθήσει μεθαύριο, Δευτέρα, μπορεί «να αποτελέσουν τις δύο ημέρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ονλάιν στην ιστορία», ανέφερε χθες, Παρασκευή, σε ανακοίνωσή του ο εξειδικευμένος ιστότοπος Adobe.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η μοναδική χώρα που συνεχίζει να υφίσταται το δεύτερο κύμα. Στο Τόκιο, οι αρχές ζήτησαν από τα καταστήματα που σερβίρουν οινοπνευματώδη, περιλαμβανομένων των καραόκε μπαρ, να κλείνουν τις πόρτες τους στις 22:00 από σήμερα και για περίοδο τριών εβδομάδων.

Η Ιαπωνία εντούτοις συγκριτικά δεν είχε μέχρι τώρα πληγεί πολύ από την πανδημία της Covid-19 --έχει καταγράψει λίγο περισσότερους από 2.000 θανάτους και 135.400 μολύνσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία-- και δεν επέβαλε τα μέτρα lockdown που εφαρμόζονται αλλού. Όμως βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με αριθμό ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων.

Αλλού, το οικονομικό κόστος της πανδημίας συνεχίζει να είναι αβυσσαλέο. Η Ινδία ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, υποχώρηση του ΑΕΠ της κατά 7,5% από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους της, εισερχόμενη έτσι επισήμως σε τεχνική ύφεση για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της το 1947.

Με εννέα εκατομμύρια κρούσματα, αυτός ο γίγαντας της νοτιοανατολικής Ασίας είναι η δεύτερη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο από την πανδημία σε αριθμό ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.