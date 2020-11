Κοινωνία

Καραντίνα σε... διαδικτυακά θρανία για ηλικιωμένους (βίντεο)

Περνούν το lockdown μαθαίνοντας Αρχαία, Αγγλικά και άλλα μαθήματα μέσω internet. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου τρίτης ηλικίας στέλνουν το δικό τους μήνυμα μέσω ΑΝΤ1!