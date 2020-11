Πολιτική

Κορονοϊός: Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Θα επισκεφθεί τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Ιπποκράτειο. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Ιπποκράτειο, το Κέντρο Υγείας στον Εύοσμο και το κέντρο του ΕΚΑΒ στην Πυλαία.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στις 14.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοσταθμό Status Fm και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση.