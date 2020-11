Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΑΓΝΗ: Σταματούν τα χειρουργεία λόγω κρούσματος

Συναγερμός στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείου Ηρακλείου. Εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού, αναβλήθηκαν τα χειρουργεία.

Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, μία ασθενής που νοσηλευόταν στην Ορθοπεδική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και υπεβλήθη σε τεστ καθώς έπρεπε να εισαχθεί στο χειρουργείο, βγήκε θετική στον κορονοϊό.

Το τεστ βγήκε θετικό και άμεσα ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών της ασθενούς με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αποφασίστηκε και η προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων χειρουργείων του ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: flashnews.gr