Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενής με κορονοϊό το “έσκασε” από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς ένας 66χρονος θετικός στον κορονοϊό το έσκασε από το Νοσοκομείο του Βόλου.

Νοσηλευόταν σε κλινική covid και αποφάσισε να φύγει από το Νοσοκομείο ενώ δεν συζήτησε καν το ενδεχόμενο να υπογράψει έγγραφο και να αποχωρήσει με δική του ευθύνη αναφέρει το e-thessalia.gr.

Το Νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία.

Πηγή: e-thessalia.gr