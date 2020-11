Οικονομία

Πέτσας: στόχος να ανοίξει η οικονομική δραστηριότητα πριν τις γιορτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι η κυβέρνηση βλέπει πώς εξελίσσεται το επιδημιολογικό φορτίο και προσαρμόζει τη στρατηγική της. Τι είπε για την εστίαση και τα σχολεία.

Για το διπλό μήνυμα, που εκπέμπει η σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, αφ ενός σε όλους όσοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό και έχουν βοήθησει ώστε να σταθεί όρθιο το Σύστημα Υγεία, αφ ετέρου στους πολίτες της Βορείου Ελλάδος ώστε να κάνουν ακόμη μία προσπάθεια να καταπολεμήσουμε όλοι μαζί την κόπωση και να τηρήσουμε τα μέτρα μίλησε, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι η κυβέρνηση βλέπει πώς εξελίσσεται το επιδημιολογικό φορτίο και προσαρμόζει τη στρατηγική της. «Στόχος είναι να ανοίξουμε την οικονομική δραστηριότητα κάποια στιγμή πριν τις γιορτές, προκειμένου να μπορέσουμε σιγά-σιγά να επιστρέψουμε σε μιας μορφής κανονικότητα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη στάση όλων μας. Γι' αυτό, η έκκληση της κυβέρνησης είναι όλοι να τηρούμε τα μέτρα για να ρίξουμε γρήγορα το επιδημιολογικό φορτίο» σημείωσε χαρακτηριστικά επιμένοντας πως είναι ενθαρρυντικό πως από ό,τι φαίνεται ο ρυθμός μετάδοσης πέφτει στην Βόρεια Ελλάδα, γεγονός, που, όπως είπε, καταδεικνύει ότι τα μέτρα τηρούνται καλύτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. «Κι αν συνεχίσουμε έτσι, θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τα κρούσματα σε ένα επίπεδο που δεν θα πιέζει το Σύστημα Υγείας. Αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας. Μπορούν όλοι να γίνουν ήρωες τηρώντας τα μέτρα και πραγματικά σώζοντας ζωές» επανέλαβε ο Στέλιος Πέτσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι ο βασικός σχεδιασμός προβλέπει άνοιγμα πρώτα εκείνων των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριότητων, που δεν αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του ιού, όπως είναι η εκπαίδευση. «Τα σχολεία μας είναι ασφαλή. Τα παιδιά δεν μεταδίδουν τον ιό τόσο εύκολα μεταξύ τους. Τηρούνται τα μέτρα και αξίζουν συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς μας και στα παιδιά. Επομένως, τα σχολεία είναι η πρώτη δραστηριότητα που μπορεί να ανοίξει. Μετά το λιανεμπόριο και οι άλλες δραστηριότητες, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα πέφτουν τα κρούσματα και θα μειώνεται η πίεση» σημείωσε σχετικώς. Τόνισε, δε, πως όλα τα δεδομένα σταθμίζονται και ότι ανάλογα με την εισήγηση των ειδικών, ο πρωθυπουργός θα πάρει τις αποφάσεις του. Αναφερόμενος στην εστίαση, ο κ. Πέτσας δήλωσε: «Οι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης ανησυχούν. Γιατί αν ανοίξει ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας, αλλά τα κρούσματα είναι υψηλά, δεν θα έχει τζίρο, αλλά θα έχει όλα τα έξοδα. Επομένως, δεν είναι κάτι που θέλουν να ρισκάρουν οι άνθρωποι της εστίασης. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό για όλους -και από πλευράς απασχόλησης, αλλά και από πλευράς ψυχολογίας του κόσμου- να επανερχόμαστε σταδιακά, αλλά με μέτρα, με κανόνες, σε μίας μορφής κανονικότητα». Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως τούτη την ώρα φαντάζει αρκετά δύσκολο να ανοίξουν οι μετακινήσεις ανάμεσα σε περιφέρειες και από νομό σε νομό, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο δεν είναι ομοιόμορφο σε όλη τη χώρα.

«Θα ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος διασποράς του ιού και επομένως, αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό σ' αυτή τη φάση. Βέβαια, όταν οι ειδικοί θα έχουν μια πιο αποκρυσταλλωμένη εικόνα όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, θα δούμε τις εισηγήσεις τους και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα χρειαστεί να συνεχιστεί κάποια απαγόρευση της κυκλοφορίας. Το ακριβές ωράριο και τους κανόνες θα τους προδιαγράψουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τη σταδιακή άρση των μέτρων» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απηύθυνε, μάλιστα, εκ νέου έκκληση να μην καταστούν τοπικές οι τοπικές γιορτές αιτία υπερμετάδοσης του κορονοιού. «Ας τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, ιδίως σε περιοχές, όπως για παράδειγμα η Πάτρα, η οποία έχει μια μεγάλη τοπική γιορτή τη Δευτέρα, του Αγίου Ανδρέα ή περιοχές όπως η Κέρκυρα. Σε περιοχές που έχουν μεγάλες τοπικές γιορτές θα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες να μην αποτελέσουν με τη στάση τους μία εστία υπερμετάδοσης. Γιατί αυτό -κακά τα ψέματα- θα μας φέρει πίσω. Γι' αυτό κάνουμε ξανά έκκληση: Πολλή προσοχή. Ας τηρήσουμε τα μέτρα και όλα θα πάνε καλά». Ο κ. Πέτσας εξήγησε πως αυτή τη στιγμή η χώρα είναι στην ίδια ταχύτητα, ήτοι στην πρώτη και κοιτάζουμε προσεκτικά, όπως τόνισε, προκειμένου να ρίξουμε το επιδημιολογικό φορτίο. Έκρουσε, μάλιστα, τον κώδωνα του κινδύνου ότι «δεν πρέπει να αποπροσανατολιζόμαστε από το γεγονός ότι μπορεί να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στην περιοχή μας. Γιατί αυτή η πεποίθηση οδηγεί σε εφησυχασμό και ο εφησυχασμός είναι ο εχθρός. Αυτός μας οδήγησε στην έκρηξη των κρουσμάτων».

Αναφερόμενος στη στρατηγική για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, ο κ. Πέτσας γνωστοποίησε πως ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, πρόκειται να ανακοινώσει τα 1.018 σημεία εμβολιασμού σε όλη την Ελλάδα, ενώ διευκρίνισε πως υπάρχει σχεδιασμός ακόμη και να αυξηθούν. «Υπολογίζουμε ότι πάνω από 2.100.000 εμβόλια θα είναι διαθέσιμα κάθε μήνα για εμβολιασμό όλων των πολιτών, εφόσον το επιθυμούν. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα ξεκινήσουμε από τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου και θα υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι οι Έλληνες -επαναλαμβάνω, εφόσον το επιθυμούν- μέχρι το τέλος Ιουνίου. Έχουν εξασφαλιστεί τα εμβόλια που χρειάζονται για όλο τον πληθυσμό» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κα κάλεσε άπαντες να «αφήσουν στην άκρη τις θεωρίες συνομωσίας, να καταλάβουν ότι είναι προς το καλό το δικό τους, των ανθρώπων που αγαπούν και τελικά της κοινότητας να εμβολιαστούν. Τα εμβόλια που μας έρχονται είναι ασφαλή και αποτελεσματικά όπως δείχνουν όλες οι μελέτες». Εμφανίστηκε βέβαιος, δε, ότι εφ όσον οι πολίτες έχουν τις διαβεβαιώσεις των επιστημόνων ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή «θα αφήσουν στην άκρη αυτές τις σειρήνες του ανορθολογισμού και θα προχωρήσουν στον εμβολιασμό. 'Αλλωστε, ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη φέτος πήγε καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Εμβολιάστηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες. Επομένως θα βασιστούμε στην ενημέρωση του κόσμου. Είναι σημαντικό να έχουμε γρήγορα ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού γιατί έτσι θα έχουμε μια γρηγορότερη ανοσία στην κοινωνία». Επανέλαβε, δε, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα καλέσει και τους υπόλοιπους πολιτικούς Αρχηγούς, αλλά και πρόσωπα που έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνία, να είναι από τα πρώτα που θα εμβολιαστούν, για να δώσουν το παράδειγμα. «Αυτό είναι ένα σωστό μήνυμα στους πολίτες, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ορθολογισμός και προσήλωση στις εισηγήσεις των ειδικών. Όχι θεωρίες συνωμοσίας» σημείωσε με νόημα ο Στέλιος Πέτσας.

Αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την πανδημία του κορονοιού, ο κ. Πέτσας διαβεβαίωσε πως τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν. «Όταν λέμε στους πολίτες ότι θα πρέπει να μείνετε σπίτι σας για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία, τότε υφίσταται μία απώλεια εισοδήματος. Και πρέπει με κάποιο τρόπο το Κράτος να αναπληρώσει ένα μέρος του, για να περάσουμε όλοι μαζί το ποτάμι. Είμαστε στη μέση του ποταμού και πρέπει να περάσουμε στην απέναντι όχθη. Έχουν προβλεφθεί περίπου 7,5 δισεκατομμύρια στον Προϋπολογισμό του 2021 που έχει κατατεθεί στην Βουλή, προκειμένου, αν χρειαστεί, μέσα στους πρώτες μήνες του χρόνου να συνεχίσουμε την στήριξη. Είτε πρόκειται για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού είτε επιστρεπτέα προκαταβολή -που σε έναν μεγάλο βαθμό, στο 50%, δεν είναι πλέον επιστρεπτέα, γιατί δεν επιστρέφεται από αυτόν ο οποίος τη λαμβάνει,- είτε για το πρόγραμμα «Συν-εργασία», είτε για οποιαδήποτε άλλη στήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ήδη έχουμε ανακοινώσει τον διπλασιασμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αφορά περίπου 250.000 νοικοκυριά, 480.000 συμπολίτες μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέτρο στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογράμμισε, μάλιστα ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε θέση να προσαρμοζόμαστε στις δυναμικές συνθήκες και επανέλαβε πως εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν και εάν υπάρχει κάποια κατηγορία συμπολιτών μας που χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι ανταποκρίνεται. Υπενθύμισε, δε, ότι από τον Μάρτιο μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχθούν οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Για τα ελληνοτουρκικά

Σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια η συμπεριφορά της Τουρκίας στην αποκλιμάκωση. Δεν μπορούν να λένε ότι βγάζουμε σήμερα το σκάφος και το βάζουμε στο λιμάνι και μόλις τελειώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να το ξαναβγάζουν. Αυτό είναι προσχηματική και υποκριτική πολιτική. Κάποια στιγμή και η υποκρισία έχει τα όριά της». Ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε σχετικώς ότι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου και μετά, όλοι οι εταίροι μας -ακόμη και αυτοί που ήταν αρκετά ανοιχτοί σε όσα έλεγαν ο κ. Ερντογάν και ο κ. Τσαβούσογλου- διαπίστωσαν ότι ήταν καθαρά προσχηματική η μικρή αποκλιμάκωση που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς, όπως είπε, μετά είχαμε εντονότερες προκλήσεις, με παράνομες NAVTEX, με επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα, με προκλητικές ενέργειες, τελείως αντίθετες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.