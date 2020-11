Πολιτική

Γεννηματά: Η Τουρκία ενεργεί ως κράτος “ταραξίας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστολή στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, στην οποία καταγγέλλει την προκλητικότητα της Τουρκίας και ζητάει την επιβολή κυρώσεων.

Η Φώφη Γεννηματά, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργκέι Στανίσεφ και τους σοσιαλιστές πρωθυπουργούς κι αρχηγούς κρατών της Ε.Ε, εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία καταγγέλλει την προκλητική στάση του Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο, και ζητάει να αποφασίσουν την επιβολή κυρώσεων.

Η κ. Γεννηματά επισημαίνει πως η «Τουρκία συνέχισε να ενεργεί ως κράτος ταραξίας, όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή ,αλλά και για όλη την Ευρώπη. Λειτουργεί αποσταθεροποιητικά ως μείζον απειλή για την Ειρήνη και την ασφάλεια. Ξεπερνά κάθε όριο και φραγμό ως επεκτατική, αναθεωρητική δύναμη που θέλει να επιβάλει την κυριαρχία της, μέσω της ισχύος και της καταπάτησης κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου».

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει την απροκάλυπτη περιφρόνηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου καθώς παρεμβαίνει και οξύνει τις υπάρχουσες συγκρούσεις στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ενώ παραθέτει τη συνεχή επιθετικότητα της Αγκυρας υπογράφοντας, όπως αναφέρει «παράνομες συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, όπως το διαβόητο Μνημόνιο οριοθέτησης με τη Λιβύη, που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων χωρών Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου. Υποθάλπει- παρέχοντας καταφύγιο -Τζιχαντιστές οι οποίοι στη συνέχεια φθάνουν στην Ευρώπη για να προκαλέσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Περιφρονεί τις πολιτιστικές αξίες και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως την Αγιά Σοφία που μετέτρεψε σε τζαμί».

Επίσης, η Φώφη Γεννηματά τονίζει πως η Τουρκία παραβιάζει βάναυσα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, δύο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Επιχειρεί σχεδόν καθημερινά υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ έχει στείλει το σκάφος Oruc Reis για έρευνες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες της Αν. Μεσογείου κατά παράβαση των ρυθμίσεων της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS 1982).Προκαλώντας κίνδυνο ανάφλεξης στην περιοχή.

Στην Κύπρο διεξάγει έρευνες εντός της νομίμως οριοθετημένης ΑΟΖ της χώρας, αρνείται να συμπράξει στη διαδικασία για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της ΕΕ. Πρόσφατα προχώρησε σε άνοιγμα της περιοχής των Βαρωσίων κατά παράβαση σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ», τονίζει η κ. Γεννηματά προς τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.

Ως εκ τούτου τους ζητάει να προχωρήσει η Ένωση τώρα, χωρίς άλλη χρονοτριβή, στην επιβολή αυστηρών, ουσιαστικών κυρώσεων εξηγώντας πως «αυτή τη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις ,ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει την έκνομη και επιθετική τακτική της. Γιατί αν δεν υπάρξουν κυρώσεις η αν αυτές είναι ήπιες, η Τουρκία θα αποθρασυνθεί και η ΕΕ θα απαξιωθεί. Οι δήθεν κινήσεις αναδίπλωσης -στα λόγια -που επιχειρεί ο κ Ερντογαν λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν αποτελούν παρά εμπαιγμό της Ένωσης. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν τόσο πρόσωπα που εμπλέκονται σε παραβατικές δραστηριότητες όσο και οικονομικούς τομείς, σύμφωνα και με προτάσεις που έχουν περιληφθεί και ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψηφίσματα -μεταξύ άλλων -τον Οκτώβριο του 2019 μετά την παράνομη εισβολή της στη Συρία και τον Σεπτέμβριο του 2020 για την κρίση στην Αν. Μεσόγειο», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.