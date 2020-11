Αθλητικά

Η Λίβερπουλ “πέταξε” βαθμούς κόντρα στην Μπράιτον

Ψυχρολουσία… για την “αρμάδα” του Κλοπ στις καθυστερήσεις.

Η Λίβερπουλ, πλήρωσε τη μέτρια αγωνιστικά εμφάνιση της και δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Μπράιτον (1-1), για την 10η αγωνιστική της premier league.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να προηγηθεί με το γκολ του Ντιόγκο Ζότα στο 60ο λεπτό, αλλά στις καθυστερήσεις οι «γλάροι» πήραν το βαθμό της ισοπαλίας, με πέναλτι του Γκρος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπράιτον είχε μοναδική ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ στο 20', αλλά ο Νιλ Μοπέ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.