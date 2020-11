Life

Pyramidos: Ελληνικό τσιφτετέλι από το ιαπωνικό συγκρότημα (βίντεο)

Ένα από τα πιο δημοφιλή τσιφτετέλια επέλεξαν οι Pyramidos και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Το ιαπωνικό συγκρότημα Pyramidos… ξαναχτύπησε, προσθέτοντας ακόμη ένα ελληνικό τραγούδι στο ρεπερτόριό του.

Αυτήν τη φορά, επέλεξε το “Πότε Βούδας, πότε Κούδας” και το αποτέλεσμα – δεδομένων των γλωσσικών δυσκολιών – είναι εντυπωσιακό.

Οι Ιάπωνες μουσικοί έχουν δείξει μεγάλη λατρεία στα ελληνικά τραγούδια, αφού τους έχουμε θαυμάσει στα “Καγκέλια”, “Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί”, “Βρε μελαχρινάκι”, κ.α.

Απολαύστε τους Pyramidos στο “Πότε Βούδας, πότε Κούδας”: