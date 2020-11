Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: ημερήσιο ρεκόρ θανάτων για έκτη συνεχόμενη μέρα

Οι υγειονομικές Αρχές της Τουρκίας άλλαξαν τακτική στον τρόπο με τον οποίο μετράνε τα κρούσματα, τα οποία ξεπέρασαν τις 30.000 τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων από την Covid-19 στην Τουρκία ανέρχεται σε 182, αριθμός ρεκόρ για έκτη συνεχή ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Η Τουρκία κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ 30.103 νέων κρουσμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο, αριθμός στον οποίο περιλαμβάνονται και ασυμπτωματικοί φορείς.

Κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η Τουρκία ανακοίνωνε μόνο συμπτωματικά περιστατικά, αλλά από την Τετάρτη ανακοινώνει όλα τα κρούσματα.

Όπως έχει ανακοινωθεί, ο συνολικός αριθμός των θανάτων από την επιδημία είναι 13.373.