“Άσφαιροι” ΑΕΛ και Ατρόμητος

Οι γηπεδούχοι παραμένουν χωρίς νίκη στο «Αλκαζάρ».

Μακριά απ’ το γκολ έμειναν η ΑΕΛ κι ο Ατρόμητος στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Super League, με το τελικό 0-0 να «σφραγίζει» δίκαια τις προσπάθειές τους στο «Αλκαζάρ».

Οι γηπεδούχοι (στο ντεμπούτο του Γιάννη Τάτση στον πάγκο τους) μπήκαν λίγο καλύτερα στο ματς, πίεσαν τον Ατρόμητο κι έφτασαν πρώτοι κοντά στο γκολ με το σουτ του Πλατέλλα στο 14’, που κόντραρε, αλλά δεν αιφνιδίασε τον Γιαννιώτη που μπλόκαρε σταθερά.

Στο 30’ ο Μανούσος έπιασε καλή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Γκάλο, αλλά ο Νάγκι ήταν σε ετοιμότητα κι απέκρουσε μακριά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος πήρε την κατοχή της μπάλας κι άρχισε να απειλεί ολοένα και συχνότερα, ιδίως από τις στατικές φάσεις.

Στο 77’ ο Μπουσούλατζιτς, έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στον αγώνα, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΛ, βρέθηκε αμαρκάριστος και με την εστία... στρωμένη μπροστά του, όμως το πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ, κάνοντας τον Νταμίρ Κάναντι να... τραβάει τα μαλλιά του στον πάγκο.

Η ΑΕΛ (που δεν έχει ακόμη νίκη εντός) προσπάθησε στο φινάλε να «πατήσει» την εστία του Ατρόμητου, όμως οι Περιστεριώτες ήταν άριστα οργανωμένοι στα μετόπισθεν και πήραν σχετικά τον βαθμό στο «Αλκαζάρ», διευρύνοντας το αήττητο σερί τους κόντρα στους «βυσσινί» σε 10 ματς!

Διαιτητής: Γιώργος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Σπαρβ, Γιουνές, Τρούγιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Γ. Τάτσης): Νάγκι, Μπέρτος, Μιχαήλ (55’ Μούζεκ), Σπαρβ (80’ Αλί Γκαζάλ), Φίλιπ, Ηλιάδης, Ζίζιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Πλατέλλας, Γιουνές (62’ Ντουρμισάι), Πινακάς (80’ Τρούγιτς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Γκαλβάο, Γούτας, Τομάσεβιτς, Χαρίσης (90’ Νάτσος), Γκάλο (90’ Ρισβάνης), Μπουσούλατζιτς, Ραμπέγιο (67’ Μάτιτς), Χριστοδουλόπουλος (67’ Μουνίθ), Μανούσος (90’ Κωτσόπουλος).