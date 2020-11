Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Μπετινάκης

Στο πένθος βυθίστηκε ο δημοσιογραφικός κόσμος, μετά την είδηση του θανάτου του Κώστα Μπετινάκη.

Ο δημοσιογράφος και πρώην γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ Σαββάτου.

Ο Κώστας Μπετινάκης εργάστηκε από το 1968 σε θέση ευθύνης στον τομέα διεθνών ειδήσεων στις αθηναϊκές εφημερίδες (Ακρόπολις, Σημερινά, Ελευθεροτυπία, Μεσημβρινή, Έθνος, Τα ΝΕΑ) και διετέλεσε υπεύθυνος εξωτερικού δελτίου, αρχισυντάκτης, διευθυντής ειδήσεων στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, το 2002 ίδρυσε το ηλεκτρονικό περιοδικό www.styx.gr και συνέχισε να αρθρογραφεί μέχρι τέλους στην ιστοσελίδα zougla.gr.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ, αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, μέλος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Συντακτών και ιδρυτικό μέλος της συνδικαλιστικής δημοσιογραφικής παράταξης Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων.