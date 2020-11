Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Βύρων Κοκκαλάνης

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίστηκε χωρίς να ξέρει πως ήταν θετικός στον ιό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί ζήτησε συγγνώμη σε ανάρτησή του.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας, Βύρων Κοκκαλάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής υποβλήθηκε σε τεστ πριν από ιστιοδρομία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας RSX, στην Πορτογαλία, μόνο που έμαθε το αποτέλεσμα… μετά τον αγώνα.

Ο Βύρων Κοκκαλάνης δημοσιοποίησε πως είναι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, με τίτλο “Συγγνώμη Ελλάδα”.

«Δυστυχώς εχθές τερμάτισα 4ος και δεν κατάφερα να σας φέρω ούτε το αργυρό, ούτε το χρυσό!

Συγγνώμη στον προπονητή μου Νίκο Κακλαμανάκη, που με έφερε στην τελευταία κούρσα να διεκδικώ τα μετάλλια και δεν μπόρεσα ούτε αυτόν να ευχαριστήσω για όλον τον κόπο και την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει για εμένα.

Πριν την τελευταία κούρσα είχαμε κάνει όλοι τεστ κορονοϊού και σε όλους είχε έρθει το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αρνητικό. Μόνο εγώ δεν είχα λάβει αποτέλεσμα.

Μπήκα στον αγώνα με κομμένα τα πόδια σχεδόν και την ψυχή μου γεμάτη άγχος και αγωνία… Μπήκα στο νερό για την τελευταία κούρσα γεμάτος στρες και αγωνία. Γιατί το δικό μου αποτέλεσμα δεν ήρθε;

Έλεγα στον εαυτό μου, αφού ήρθες πρώτος στις ιστιοδρομίες δεν πρέπει να έχεις κάτι, μην σκέφτεσαι αρνητικά. Αλλά, δυστυχώς, αυτή η αγωνία επέδρασε καταλυτικά στην απόδοση μου και έτσι ήρθα τέταρτος, ενώ θα ήμουν στα μετάλλια.

Μετά το πέρας του αγώνα είδα την απάντηση στο e-mail ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό. Το σοκ μεγάλο…

Τώρα πρέπει να παραμείνω Πορτογαλία για την προφύλαξη όλων, των δικών μου και του συνόλου.

Ένα τεράστιο “ευχαριστώ” στον προπονητή μου, Νικόλα Κακλαμανάκη, για την τεράστια στήριξη του στα δύσκολα και παντού.

Ήθελα πολύ εδώ στην Πορτογαλία να κερδίσω και να επαναφέρω μνήμες 2004. Να σας δώσω κουράγιο, που τώρα όμως δεν μπορώ να δώσω κουράγιο ούτε στον εαυτό μου!

Ελπίζω όλα να πάνε καλά με την υγεία μου και στους επόμενους αγώνες θα κάνω τα πάντα για να είμαστε μαζί νικητές…».