Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, θα συνεδριάσει στις 11:00 υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

-Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως των νομοθετικών πρωτοβουλιών του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) Ενσωμάτωση Οδηγίας 2018/958 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας προ της θέσπισης ρυθμίσεων που περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία, β) Κύρωση συμφωνίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

-Παρουσίαση από τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη του πλάνου μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων

-Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων

-Παρουσίαση από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρη Ζαριφόπουλο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

-Εισηγήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για α) Πλήρωση θέσης Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Ανανέωση θητείας Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων

-Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια των νομοθετικών πρωτοβουλιών του υπουργείου Υγείας: α) Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς της Μαριάννας Λάτση προς το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» που αφορά στην εγκατάσταση Αποκεντρωμένης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς, β) Κύρωση της Συμβάσεως Δωρεάς του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» προς το «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"» για την αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου.