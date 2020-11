Αθλητικά

ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα: με κεκτημένη ταχύτητα οι Κρητικοί

Ο ΟΦΗ κατάφερε να κάμψει πολύ δύσκολα την αντίσταση των Ηπειρωτών και να πλησιάσει την εξάδα των play off.

Ο ΟΦΗ πήρε... μπροστά, νίκησε 2-1 και τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Θ. Βαρδινογιάννης» και με το δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντό» του μέσα σε λίγες ημέρες (μετά το εμφατικό διπλό με 4-1 στο Βόλο) «άγγιξε» την πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα και τη ζώνη των πλέι-οφ. Οι Στάρτζεον και Νέιρα τα γκολ των Κρητικών, ο Ελευθεριάδης ισοφάρισε προσωρινά για τους Γιαννιώτες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο ματς, χάνοντας την πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς με το σουτ του Παμλίδη στο 2’ που πέρασε άουτ. Ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος δίκτυα στον αγώνα. Στο 20’ ο Ουές έκανε γύρισμα από δεξιά, ο Σαρδινέρο έκανε φοβερή προσπάθεια και σουτ που έδιωξε με το ένα χέρι ο Χουτεσιώτης, αλλά ο Στάρτζεον καιροφυλακτούσε σημειώνοντας με προβολή το 1-0.

Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει, με εκφραστή των επιθέσεών του τον Χρήστο Ελευθεριάδη, ο οποίος είχε καλή στιγμή στο 30’, με τη μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι. Στο φινάλε του πρώτου μέρους ωστόσο, η επιμονή των φιλοξενουμένων ανταμείφθηκε με ένα εξαιρετικό σε εκτέλεση γκολ από τον Ελευθεριάδη που έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1 στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ έβαλε ακόμη πιο δύσκολα στον ΟΦΗ, πιέζοντάς τον στο μισό γήπεδο, όμως δεν έβρισκε τον τρόπο για να προσεγγίσει την εστία του Σωτηρίου, πέρα από το σουτ του Σάλιακα στο 49’ που πέρασε λίγο άουτ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι στο 65’ σε ανατροπή του Νέιρα από τον Κάργα. Ο Νέιρα ανέλαβε και την εκτέλεση κάνοντας το 2-1 για τους Κρητικούς που κράτησαν το προβάδισμά τους ως το φινάλε, πανηγυρίζοντας την πρώτη εντός έδρας νίκη τους μετά από 9 αγώνες.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Γρίβας, Διαμαντής, Σωτηρίου – Σάλιακας, Οικονομόπουλος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Σωτηρίου, Ουές, Κοροβέσης (76’ Λυμπεράκης), Διαμαντής, Γιαννούλης, Μεγιάδο, Νέιρα, Ντε Γκουζμάν (36’ λ.τρ. Σακόρ), Στάρτζεον (84’ Βούρος), Γρίβας (75’ Γιαννου), Σαρδινέρο.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Κάργας, Σάλιακας (59’ Οικονομόπουλος), Πίρσμαν, Παντελάκης, Σιόντης (76’ Δούμτσης), Κάστρο, Ντομίνγκες, Ελευθεριάδης, Παμλίδης, Λεό Μπατίστ (65’ Καρτάλης).