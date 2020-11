Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το...

Η ημέρα μας επηρεάζεται από τον σχηματισμό της Σεληνιακής Έκλειψης που όπως πάντα κάθε τέτοιο γεγονός αφήνει τα στίγματά του στην συναισθηματική μας ισορροπία.

ΚΡΙΟΣ: Είναι που αισθάνεστε καιρό μια ενόχληση και ένα αίσθημα ανικανοποίητου στις προσωπικές σας επαφές, είναι και αυτές οι σκέψεις που επιμένουν να σας απασχολούν και να σας προβληματίζουν, και έτσι με τη σημερινή Έκλειψη της Σελήνης θα σας δινόταν ένα επιπλέον κίνητρο για να ξεσπάσετε και να πείτε αυτά που ίσως δεν θα έπρεπε. Θα ήταν πραγματικά χρήσιμο να φιλτράρετε τις εκφράσεις σας γιατί τα λόγια ναι μεν τα παίρνει ο άνεμος και ξεχνιούνται μα η επίπτωσή τους ειδικά στο ταίρι σας μπορεί να είναι καταλυτική.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή Έκλειψη σας δημιουργεί θέματα οικονομικού χαρακτήρα και αυτό δεν θα μπορούσε να μην σας αγχώνει, ειδικά εσάς που η ρύθμιση των οικονομικών σας παρέχει μια αδιαμφισβήτητη ασφάλεια. Στις μέρες μας, όλοι λίγο πολύ νοιώθουμε μια οικονομική αβεβαιότητα μα εσείς καλό θα ήταν να δώσετε μια επιπλέον προσοχή σήμερα σε αγορές που ίσως να μην είναι απαραίτητες. Στα ερωτικά σας οι επενδύσεις συναισθημάτων αναμένονται σταθερές και σοφές.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με λίγο πιο έντονο τρόπο αναμένεται να βιώσετε την Έκλειψη σήμερα καθώς την φιλοξενείτε στο σπίτι σας. Οι πολλές πληροφορίες ίσως σας κουράσουν και καλό θα ήταν να προσέχετε το πως αναμεταδίδετε το καθετί γιατί μπορεί κάποια από αυτά να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι αιφνίδιες αλλαγές στον τομέα των ερωτικών σας ίσως έχουν ένα κρυφό μήνυμα για σας. Δοκιμάστε να αλλάξετε τακτική και δεν θα χάσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η μέρα σήμερα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη για όλους. Σε σας, ακουμπά ιδιαίτερα έναν κρυφό εσωτερικό σημείο και αυτό ίσως σας δημιουργήσει την ανάγκη να αποφορτιστείτε από το συναισθηματικό σας φορτίο. Καλό θα ήταν να ελέγξετε τις αντιδράσεις σας προσέχοντας τις υπερβολές. Τα ερωτικά σας μυρίζουν μπαρούτι και το χειρότερο ή ίσως το καλύτερο από όλα είναι ότι σήμερα εσείς κρατάτε τα σπίρτα.

ΛΕΩΝ: Η σημερινή Έκλειψη κρύβει εκπλήξεις για σας, καθώς σας ωθεί να συναντήσετε αγαπημένους φίλους που όμως η συζήτηση μαζί τους ενδέχεται να μην ακολουθήσει τη γνωστή οδό, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά κάτι να ειπωθεί ως θέμα συζήτησης που ίσως σας προβληματίσει. Στα ερωτικά θέματα φυσικά μπορείτε να κάνετε σχέδια, αρκεί να έχει και το ταίρι σας σύμφωνη γνώμη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κάποια θέματα επαγγελματικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια σήμερα που η Έκλειψη σας δίνει μια ώθηση να λάμψετε προωθώντας τον τομέα την καριέρας σας και ενισχύοντας την κοινωνική σας εικόνα. Τα νέα της ημέρας είναι αρκετά, μα μεγαλύτερη σημασία για σας έχουν οι συζητήσεις με το ταίρι σας. Υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία καθώς όλα δείχνουν πως πρόσωπα και καταστάσεις αρχίζουν να εδραιώνονται!

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα επιφυλάσσει εκπλήξεις που δεν θα μπορούσαν να είναι δυσάρεστες καθώς μετά από τις συνεχόμενες πιέσεις που αντιμετωπίσατε γενναία κάτι φαίνεται να αλλάζει. Η ξαφνική αύξηση των εσόδων σας προσφέρει τη δυνατότητα να ανοίξετε πόρτες που θα σας οδηγήσουν σε στόχους και όνειρα χρόνων. Το ταίρι σας θα μπορούσε να έχει μια σχετικά πιο απρόθυμη στάση, θέτοντας επί τάπητος κάποιους από τους προβληματισμούς του.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή Έκλειψη ανοίγει τα συρτάρια του υποσυνείδητου, φέρνοντάς σας σε επαφή με τα αληθινά σας συναισθήματα, τα θέλω σας και την ίδια σας την ψυχή. Με την ευκαιρία αυτής της μέρας καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσετε τις πραγματικές σας ανάγκες και να βρείτε το δρόμο που σας οδηγεί στην ευτυχία. Το ταίρι σας ίσως διαισθάνεται την ενδοσκόπηση μέσα από τους σκεπτικισμούς σας και κρατά στάση αναμονής…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το μόνο σταθερό σε αυτή τη ζωή είναι η αλλαγή. Αυτό είναι το μήνυμα της Έκλειψης που πραγματοποιείται στη σημερινή μέρα, και η οποία ρίχνοντας τους προβολείς της στον τομέα του συντρόφου και των συνεργατών σάς αποκαλύπτει γεγονότα που δημιουργούν ένταση στην καθημερινότητα σας. Κάτι αλλάζει προκαλώντας σας να αλλάξετε και εσείς μαζί του. Θυμηθείτε πως καμία αλλαγή δεν είναι δυσάρεστη όταν είναι επιλογή σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σήμερα η μέρα έχει αποκαλύψεις που προβλέπεται να σας αλλάξουν κάποια από τα σταθερά σας δεδομένα καθώς οι πληροφορίες που έρχονται έχουν χαρακτήρα ανατρεπτικό. Θέματα της καθημερινότητας και της εργασίας έχουν σκοπό να σας απασχολήσουν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους σας. Στα ερωτικά σας ίσως αντιληφτείτε πως δεν μπορείτε να έχετε τον ίδιο ποιοτικό χρόνο με το ταίρι σας μα αυτό δεν είναι κάτι που δεν αλλάζει...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή Έκλειψη εστιάζει περισσότερο σε θέματα που αφορούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα παιδιά σας ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Κάποιες αλλαγές του τελευταίου διαστήματος δημιούργησαν μια κούραση στις σχέσεις σας με τους πολύ αγαπημένους σας που καλείστε να διαχειριστείτε, με έναν ίσως ευφυή και διαφορετικό τρόπο, για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα πρώτα για σας και δευτερευόντως για τους άλλους.

ΙΧΘΥΕΣ: Σε θέματα οικογένειας, ασφάλειας αλλά και γενικότερα στα σταθερά σημεία της ζωής σας αναφέρεται η σημερινή μέρα που έχει πραγματικά μια πολύ έντονη δυναμική πάνω σας. Οι πληροφορίες της ημέρας ίσως σας δημιουργήσουν προβληματισμούς σχετικά τα πρόσωπα της οικογένειας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται. Καλό θα ήταν να μην εκφράσετε απόψεις γιατί η φόρτιση της ημέρας θα σας αδικήσει. Τα ερωτικά σας εμπλέκονται με τα οικογενειακά και εσείς είστε αυτοί που πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες…

Πηγή: astrologos.gr