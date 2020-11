Κοινωνία

Φόρεσε μάσκα, μπήκε στο νοσοκομείο και έκλεψε ασθενή με κορονοϊό

Δεν φοβούνται ούτε τον κορονοϊό οι κλέφτες. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους το περιστατικό που συνέβη...

Το πρωί της Δευτέρας, καταγγέλθηκε κλοπή από δωμάτιο ασθενούς στο Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” της Πάτρας. Και συγκεκριμένα στην Παθολογική Κλινική.

Αγνωστος σήμερα τα ξημερώματα αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα ασθενή, αδιαφορώντας ακόμη και για τον κορονοϊό!

Ο κλέφτης φορούσε μάσκα, μπήκε μέσα στο δωμάτιο ενώ οι ασθενείς κοιμόντουσαν και έκανε ανενόχλητος την δουλειά του. Η αστυνομία πληροφορήθηκε το γεγονός και το διερευνά.

