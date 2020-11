Life

ΕΛΤΑ: πώς να στείλετε γράμμα στον Άγιο Βασίλη για να λάβετε απάντηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άγιος Βασίλης περιμένει και φέτος τα γράμματα μικρών και μεγάλων, τα αιτήματα για δώρα, αλλά και τις επιστολές για τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Έτοιμα να δεχτούν και φέτος τα γράμματα στον 'Αγιο Βασίλη είναι τα κόκκινα γραμματοκιβώτια των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Μετά την κυκλοφορία των γιορτινών γραμματοσήμων που έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στα ταχυδρομεία, τα γιορτινά κόκκινα γραμματοκιβώτια των ΕΛΤΑ παίρνουν σιγά-σιγά τη θέση τους έξω από τα Κεντρικά Καταστήματα της χώρας, περιμένοντας για 29η χρονιά τα γράμματά μας.

Στην πλειοψηφία τους, γράμματα πολύχρωμα, γεμάτα ζωγραφιές, με ευχές για τη νέα χρονιά και περιγραφές των πολυπόθητων δώρων αλλά και γράμματα που μεταφέρουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας και τις προκλήσεις των καιρών, γράμματα ενηλίκων που συντάσσονται κυρίως για εσωτερικούς και, σχεδόν, ψυχοθεραπευτικούς λόγους. 'Αλλα αστεία, άλλα συγκινητικά, ωστόσο όλα βαθιά συναισθηματικά, πρωτότυπα και μοναδικά.

Όλα αυτά τα γράμματα, με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία, συγκεντρώνονται στον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων που τις μέρες αυτές, μετατρέπεται σε ταχυδρομείο του 'Αγιου Βασίλη και στη συνέχεια, με την πολύτιμη βοήθεια του δικτύου όλης τη χώρας, αποστέλλονται οι απαντήσεις σε όσα από αυτά αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Στη φετινή απαντητική κάρτα, το κείμενο, που συνδυάζει την αλήθεια με την φαντασία, υπογράφει με πολλή αγάπη ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Αντώνης Παπαθεοδούλου, ενώ η εικονογράφηση έγινε από την Ανθούλα Λύγκα, γραφίστρια της Δ/νσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ, με έμπνευση από τα φετινά εορταστικά γραμματόσημα.

«Ειδικά τα φετινά Χριστούγεννα, που η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, για σύνδεση, για ελπίδα και αισιοδοξία είναι πιο έντονη από κάθε άλλη φορά, η δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη» επιβεβαιώνει, περισσότερο από ποτέ, το κοινωνικό έργο που επιτελούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία" τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ.

Επίσης, μέσα από το χριστουγεννιάτικο διαδραστικό site, https://hohoho.elta.gr/ μικροί και μεγάλοι μπορούν να δουν κατατοπιστικά βίντεο με οδηγίες για να γράψουν το δικό τους γράμμα, εκτυπώσιμα για δημιουργική απασχόληση, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα νέα των ΕΛΤΑ, το κοντινότερο ταχυδρομείο για να στείλουν το γράμμα, τα φετινά χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα και τα φιλοτελικά προϊόντα. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, το site περιλαμβάνει ιδέες και οδηγίες, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δράση των ΕΛΤΑ μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.