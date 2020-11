Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: ποτέ δεν έγινε μυστική συνάντηση Δένδια – Μέρκελ

Κατηγορηματική διάψευση από κύκλους του ΥΠΕΞ. Το μήνυμα Δένδια στην ΕΕ για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία.

Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε μυστική συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, σημειώνουν διπλωματικές πηγές, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Επίσης, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο κ. Δένδιας, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και διευκρίνισε ότι εάν κάνουν το ίδιο με τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, αυτό θα σήμαινε ότι δεν είχαν μάθει το μάθημά τους.

Ουδέποτε ο κ. Δένδιας έκανε κάποιο χαρακτηρισμό απευθυνόμενος στη Γερμανίδα καγκελάριο. «Εάν κάνεις τα ίδια πράγματα που έκανες στο παρελθόν και περιμένεις μια άλλη εξέλιξη στο μέλλον, αυτό είναι κάτι που περιγράφεται με τη λέξη "αφέλεια"-και αυτός είναι ο ήπιος όρος θα έλεγα», ήταν η ακριβής φράση του υπουργού Εξωτερικών.

Τέλος, όλες οι κινήσεις και οι συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο Βερολίνο, γίνονται σε πλήρη συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, τόνιζαν οι ίδιες πηγές.