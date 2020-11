Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: Πάνω από 94% η αποτελεσματικότητα

Καταθέτει αίτημα για έγκριση. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα από τη δοκιμή της Φάσης 3 του εμβολίου.

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna θα καταθέσει αίτηση για επείγουσα έγκριση του εμβολίου της κατά της Covid-19 στις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές σήμερα με βάση τα συνολικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της Φάσης 3 που δείχνουν ότι το εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 94,1% και δεν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελεσματικότητα 100% στην πρόληψη προσβολής από βαριάς μορφής νόσο.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα εμβόλιο πολύ υψηλής αποτελεσματικότητας. Τώρα πλέον έχουμε τα αποτελέσματα για να το αποδείξουμε», δήλωσε ο δρ Ταλ Ζακς, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της Moderna. «Περιμένουμε ότι θα έχουμε σημαντικό ρόλο στην ανατροπή της επιδημίας αυτής».

Εκτός της αίτησης προς τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, η εταιρεία θα καταθέσει αίτηση για υπό όρους έγκριση και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει την κυλιόμενη εξέταση των στοιχείων.