Κορονοϊός: η θέση της Κομισιόν για το αν το εμβόλιο πρέπει να είναι υποχρεωτικό

Τι δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα υγείας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Μ. Σχοινά.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο υποχρεωτικός ή μη χαρακτήρας του εμβολιασμού κατά του covid19, είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κέρσμάκερ.

Κληθείς να απαντήσει αν η θέση της Επιτροπής είναι ίδια με αυτή του αντιπροέδρου, αρμόδιου για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, όπως αυτή διατυπώνεται σε συνέντευξή του στις 29/11 στην Καθημερινή, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν απάντησε τα εξής:

«Αν ο εμβολιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή όχι, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουν την πολιτική του εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει σύσταση για τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα του εμβολιασμού. Είναι απόφαση των κρατών-μελών.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν την πολιτική εμβολιασμού τους. Έχουμε κάνει συστάσεις στα μέσα Οκτωβρίου με στόχο να εντοπίσουμε μια σειρά ερωτήσεων που ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους στην πολιτική εμβολιασμού τους».

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του στις 29/11 στην Καθημερινή, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρει ότι ο εμβολιασμός δεν θα γίνει αναγκαστικά υποχρεωτικός, αλλά «μπορεί να γίνει προαπαιτούμενο για πρόσβαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή υπηρεσίες. Για παράδειγμα στις αερομεταφορές και όχι μόνο».