Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: έκκληση για… τηλεφωνικές ευχές μετά την μείωση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την μείωση του δείκτη μεταδοτικότητας στην χώρα, την κατάσταση στα νοσοκομεία και τι ζητά από ασθενείς που δεν έχουν κορονοϊό.

Τα βασικά σημεία από την τοποθέτηση της Βάνας Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, μετά την ανακοίνωση ακόμη 1.004 κρουσμάτων και δεκάδων θανάτων την Δευτέρα:

Δυστυχώς η πίεση στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας συνεχίζεται, ενώ είναι ορατό ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν τηρήθηκαν από όλους

Το πιο αποδοτικό μέτρο είναι η καθολική χρήση της μάσκας. Τα δεδομένα δείχνουν επιτέλους την μείωση των νέων κρουσμάτων και του δείκτη μεταδοτικότητας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

Κάνω έκκληση σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα ή την ερχόμενη εβδομάδα να τους ευχηθούμε με ένα τηλεφώνημα και όχι με επισκέψεις

Η συμπεριφορά όλων και του καθενός μας χωριστά είναι απαραίτητο να συμβαδίσουν με τα μέτρα, ως ένδειξη σεβασμού προς όσους τηρούν τα μέτρα, όσους δίνουν την μάχη στα νοσοκομεία και όλους όσοι δεν μπορούν να εργαστούν αυτούς τους μήνες.

Η Επιτροπή μας συνεργάζεται με τον ΕΟΔΥ στην βάση των επιστημονικών στοιχείων. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα προτείνει την άρση μερικών από τα μέτρα που ισχύουν στο lockdown.

Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, πολλούς μήνες μπροστά μας και πρέπει η συμπεριφορά μας να συνάδει με έναν νέο τρόπο ζωής, σε μια άλλη κανονικότητα, με βασικό στόχο να μείνουμε υγιείς.

Κάνουμε έκκληση σε όλους να μην αποφεύγουν τα νοσοκομεία, καθώς βλέπουμε λίγους ασθενείς να προσέρχονται για άλλα νοσήματα, κάποιοι να έρχονται και καθυστερημένα.