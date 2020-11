Κοινωνία

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Πρόστιμα άνω του 1 εκ. ευρώ το τριήμερο (βίντεο)

Οι 18 περιοχές της χώρας που βρίσκονται στο “κόκκινο”. Ανησυχία για την Πιερία. Οι συστάσεις για τις γιορτές και το σχόλιο για τον ΕΟΔΥ.

Τις 18 περιφερειακές ενότητες της χώρας με το υψηλότερο επιδημιολογικό φορτίο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, παρουσίασε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Αυτές είναι η Πέλλα, η Δράμα, τα Γρεβενά, η Θεσσαλονίκη, η Πιερία, η Φλώρινα, η Ημαθία, η Λάρισα, το Κιλκίς, η Ξάνθη, η Χαλκιδική, η Μαγνησία, η Καρδίτσα, η Καβάλα, τα Τρίκαλα, ο Έβρος, οι Σέρρες και η Ροδόπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Πιερία καθώς, όπως είπε, προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι το ιικό φορτίο αυξάνεται τα τελευταία 24ωρα, προειδοποιώντας πως η πιστή τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη.

Όσον αφορά στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του ιού, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως το προηγούμενο τριήμερο διενεργήθηκαν 189.710 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 4.963 παραβάσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.129.850 ευρώ και επιβλήθηκε προσωρινό “λουκέτο” σε 13 επιχειρήσεις.

Τηρούμε τα μέτρα, όχι από φόβο για το πρόστιμο, αλλά για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, συμπλήρωσε.

Επανέλαβε πως φέτος οι γιορτές θα είναι διαφορετικές και υπογράμμισε πως, όπως και στην Πάτρα, έτσι και σε άλλες πόλεις με πολιούχους είτε την Αγία Βαρβάρα είτε τον Άγιο Νικόλαο, δεν θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

«Επισκέψεις σε σπίτια φίλων και συγγενών δεν επιτρέπονται» κατά την περίοδο αυτήν, ξεκαθάρισε ο κ. Χαρδαλιάς, συμπληρώνοντας πως θα πρέπει όλοι να ευχηθούν τηλεφωνικά, προκειμένου να γιορτάσουμε ξανά όλοι μαζί στην επόμενη εορταστική περίσταση.

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα περί «διπλού συστήματος καταγραφής κρουσμάτων», τα οποία χαρακτήρισε παντελώς άδικα και αβάσιμα, τονίζοντας πως έχουν σκοπό να προκαλέσουν εσωστρέφεια και δυσπιστία στους πολίτες.

«Είναι ώρα ευθύνης, ώρα μάχης για όλους», είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ζητώντας από όλους να δείξουν σοβαρότητα αυτές τις δύσκολες στιγμές.