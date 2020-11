Τεχνολογία - Επιστήμη

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: έρχεται στην Ελλάδα το κοκτέιλ αντισωμάτων για τον κορονοϊό (βίντεο)

Τι λέει ο επικεφαλής των ερευνητών της εταιρείας “Regeneron”, Χρήστος Κυρατσούς, για την παραγωγή και την δράση του φαρμάκου.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Την διάθεση του κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων ενάντια στον κορονοϊό, REGN-CoV2, από τη φαρμακευτική εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals του ομογενούς Δρ. Γεωργίου Γιανκόπουλου στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα, προανήγγειλε μέσω του ΑΝΤ1, ο επικεφαλής των ερευνητών της εταιρείας, Χρήστος Κυρατσούς.

Το κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων REGN-CoV2, που έλαβε άδεια χορήγησης έκτακτης ανάγκης, από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) είναι το φαρμακευτικό σκεύασμα που είχε χορηγηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, όταν προσβλήθηκε από Covid-19 στις αρχές Οκτωβρίου και είχε παρουσιάσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, σε όλα τα βασικά στάδια δοκιμών σε ασθενείς. Είναι η δεύτερη ανάλογη θεραπεία που παίρνει το πρώτο «πράσινο φως» από την FDA, μετά από το αντίστοιχο της εταιρείας Elli Lilly, στις 9 Νοεμβρίου. Οι ιθύνοντες της εταιρείας υποστήριξαν ότι μπορούν να εξασφαλιστούν 80.000 δόσεις έως και το τέλος Νοεμβρίου και άλλες 300.000 για το μήνα Δεκέμβριο, τονίζοντας πως η εταιρεία είναι προετοιμασμένη για την αυξημένη απαίτηση που θα προκύψει.

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Χρήστος Κυρατσούς

Λάβατε πρόσφατα την έγκριση για το κοκτέιλ αντισωμάτων και ξεκινά η διάθεση του στις ΗΠΑ…

Χ.Κ: Λάβαμε την έγκριση με την αίτηση του κατ’ επείγοντος για τα δυο μονοκλωνικά αντισώματα, είναι δυο αντισώματα, τα οποία έχουμε δείξει σε κλινικές έρευνες ότι μειώνουν τις πιθανότητες να χρειαστεί κάποιος ιατρική περίθαλψη, εφόσον έχει διαγνωσθεί θετικός με τον ιό του Covid-19.Αυτό φυσικά είναι ένα πρώτο βήμα, συνεχίζουμε τις κλινικές δοκιμές σε διάφορους πληθυσμούς, τόσο σε πληθυσμούς που είναι ήδη στο νοσοκομείο, όσο και σε πληθυσμούς που δεν έχουν μολυνθεί ακόμα από τον ιό και προσπαθούμε να μάθουμε ποιοι θα είναι οι ασθενείς που θα επωφεληθούν περισσότερο από τη χρήση των αντισωμάτων.

Πότε προβλέπεται να διατεθεί στην Ελλάδα;

Χ.Κ.: Είμαστε σε συνεχή συζήτηση, τόσο με τις ευρωπαϊκές αρχές όσο και με τις αρχές διαφόρων χωρών στην ΕΕ για τη διάθεση των αντισωμάτων στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες, για αριθμό δόσεων και χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, η διάθεση θα συνεχιστεί.

Οι έρευνες σας ,πριν την ευρεία διάθεση, τι δείχνουν;

Χ.Κ.: Τα πιο τελευταία αποτελέσματα δείχνουν σε μία ανάλυση 799 ατόμων που έχουν χωριστεί σε κατηγορίες, είτε placebo, είτε σε δυο δόσεις του φαρμάκου, βλέπουμε περίπου 75% στις πιθανότητες να χρειαστεί κάποιος ιατρική περίθαλψη, όταν είναι σε μία κατηγορία ρίσκου και έχει διαγνωστεί θετικός από τη μόλυνση Covid-19, όταν πάρει τα αντισώματα, μέσα στις πρώτες ημέρες μετά τη διάγνωση.

Το κοκτέιλ λειτουργεί ως ένα εσωτερικό εμβόλιο;

Χ.Κ.: Το κοκτέιλ λειτουργεί ως ένα παθητικό εμβόλιο, ένα ενεργητικό εμβόλιο, αυτά που ακούμε με τα πολύ καλά νέα τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ουσιαστικά εμβόλια τα οποία όταν δοθούν σε κάποιον το ανοσοποιητικό σύστημα διεγείρεται και δημιουργεί αντισώματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που κάνουμε εμείς είναι, παθητικά δίνουμε σε κάποιον, αντισώματα τα οποία τα έχουμε επιλέξει για τη δράση τους και ξεκινά η προστασία στον ασθενή αυτόν, από τη στιγμή που θα γίνει η χρήση των αντισωμάτων.

Το δικό σας κοκτέιλ σε τί διαφέρει από της Elli Lilly;

Χ.Κ.: Τα περισσότερα αποτελέσματα που έχει μέχρι τώρα η Εlli Lilly είναι με ένα αντίσωμα. Αυτό που κάνουμε εμείς, έχουμε δυο αντισώματα, τα οποία ταυτόχρονα κολλάνε στην επιφάνεια του ιού, οπότε καθώς ο ιός μεταλλάσσεται, ένα από τα αντισώματα να σταματήσει να δρα, το δεύτερο αντίσωμα υπάρχει ήδη εκεί και συνεχίζει τη δράση του. Οι πιθανότητες και τα δυο αντισώματα να χάσουν τη δράση τους την ίδια στιγμή είναι απειροελάχιστες. Αυτή είναι η λογική του κοκτέιλ των αντισωμάτων.

Παρενέργειες;

Χ.Κ.: Μέχρι τώρα τόσο τα δικά μας όσο και άλλα ανθρώπινα αντισώματα όταν χορηγούνται σε ανθρώπους έχουν αποδειχτεί απόλυτα ασφαλή. Δεν έχουμε δει κάποιες σοβαρές παρενέργειες στις κλινικές δοκιμές. Τα αντισώματα έχουν δοθεί περίπου σε 4.000-5.000 άτομα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο αριθμός μεγαλώνει καθημερινά. Δεν έχουμε δει παρενέργειες, ευτυχώς. Ελπίζουμε φυσικά να συνεχίσει έτσι η ασφάλεια, μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνει τα αντισώματα θα αυξάνεται.

Ένα από τα «αγκάθια» είναι ότι η παραγωγή είναι περιορισμένη. Γιατί;

Χ.Κ.: Την παραγωγή των αντισωμάτων προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να την αυξήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε.Οι ποσότητες των δόσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην κατοχή μας είναι μικρές. Έχουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες δόσεις, θα έχουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις από τις αρχές του 2021. Άλλες εταιρείες, όπως η Roche, έχουν υπογράψει σύμβαση με εμάς για να παράγουν τα αντισώματα μας, οπότε ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες η παραγωγή να αυξηθεί. Αλλά σε αυτή τη φάση, η διάθεση των δόσεων είναι περιορισμένη.

Για ποιο λόγο;

Χ.Κ.: Τα αντισώματα δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες και γι’ αυτό ακριβώς μέσω των κλινικών δοκιμών, προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι πληθυσμοί, οι οποίοι θα επωφεληθούν περισσότερο από τη χρήση των αντισωμάτων.

Το κοκτέιλ των αντισωμάτων, που έλαβε ο Πρόεδρος Τραμπ, το έλαβε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος; Έχετε καμία εικόνα για το πώς λειτούργησε;

Χ.Κ. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Λυπάμαι.