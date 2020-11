Life

Κούγιας στον ΑΝΤ1: ο Νότης Σφακιανάκης δεν ήξερε ότι μεταφέρει ναρκωτικά (βίντεο)

Υπόνοιες ότι μπορεί να μην ήταν «τυχαίος» ο έλεγχος στον τραγουδιστή άφησε ο συνήγορος του. Τι είπε για το όπλο και την άδεια που δεν είχε ανανεωθεί επί σειρά ετών.