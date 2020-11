Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Θα κάνουμε τα πάντα για να μάθουμε την προέλευσή του

Η έκκληση που απηύθυνε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς όλες τις χώρες του κόσμου.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέτρεψε σήμερα όλες τις χώρες να μην πολιτικοποιούν τις έρευνες για την προέλευση του νέου κορονοϊού, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη, είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να γίνει γνωστή η προέλευση του SARS-CoV-2, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι ο ΠΟΥ είναι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Κίνα. «Θέλουμε να μάθουμε την προέλευση και θα κάνουμε τα πάντα για να την μάθουμε» είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ. Ο Οργανισμός ελπίζει ότι σύντομα θα σταλεί μια διεθνής επιστημονική ομάδα στην Κίνα για να ερευνήσει το θέμα. «Θέλουμε να μάθουμε την προέλευση του ιού επειδή μπορεί να μας βοηθήσει να αποτρέψουμε μελλοντικές επιδημίες. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», τόνισε.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα ότι ο ιός κυκλοφορούσε στο εξωτερικό πριν ανακαλυφθεί στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, επικαλούμενα τον εντοπισμό του σε εισαγόμενα, κατεψυγμένα προϊόντα, αλλά και επιστημονικές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες κυκλοφορούσε από πέρυσι στην Ευρώπη.

Αναφορικά με τις χειμερινές διακοπές, ο ΠΟΥ προέτρεψε όλες τις χώρες να επανεξετάσουν προσεκτικά τα σχέδιά τους για την επερχόμενη σεζόν του σκι, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε μικρές περιοχές. Ο Οργανισμός ωστόσο απέφυγε να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις στις κυβερνήσεις που αναρωτιούνται αν θα πρέπει ή όχι να ανοίξουν φέτος το χειμώνα τα χιονοδρομικά κέντρα.

Ο Τέντρος έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά στη Βραζιλία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι «πολύ, πολύ ανησυχητική». «Πιστεύω ότι η Βραζιλία θα πρέπει να το πάρει πολύ στα σοβαρά», προειδοποίησε, την ώρα που ο ακροδεξιός Πρόεδρος της χώρας αυτής, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, αρνείται τη σοβαρότητα της ασθένειας και γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστεί για την COVID-19.

Η Βραζιλία έχει τον χειρότερο απολογισμό θυμάτων της COVID-19, μετά τις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό και σχεδόν 173.000 από αυτούς πέθαναν, σύμφωνα με στοιχεία του Yπουργείου Υγείας.