“Black Friday” - GRECA: Ιστορικό υψηλό για τις ηλεκτρονικές αγορές

Εντυπωσιακή αύξηση στις online αγορές σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, δείχνουν τα στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Ιστορικό υψηλό για τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από Έλληνες καταναλωτές, σημειώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, με αποκορύφωση την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ή αλλιώς “Black Friday”.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A), κατέγραψε την εντυπωσιακή άνοδο 154,9% στην αξία των online αγορών για την εβδομάδα 21-27 Νοεμβρίου σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 8 εβδομάδων του 2020 (μέσα Σεπτέμβρη- μέσα Νοέμβρη 2020).

Μάλιστα, υπήρξε έντονη αγοραστική τάση των καταναλωτών η οποία οδήγησε στο να καταγραφεί 43,6% μεγαλύτερος τζίρος στην φετινή “Black Friday” σε σχέση με την περσινή και 73,5% μεγαλύτερος τζίρος σε επίπεδο εβδομάδας, γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα με το ότι τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά τον Νοέμβριο λόγω του lockdown.

Ταυτόχρονα, φέτος καταγράφηκε και ιδιαίτερα υψηλή αύξηση επισκεψιμότητας κατά 78,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή εβδομάδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων των μηχανών σύγκρισης τιμών, καθότι οι καταναλωτές αναζητούσαν σε αυτές τις καλύτερες εκπτώσεις, οι οποίες ακούμπησαν και το 79% σε κατηγορίες τεχνολογίας, ειδών σπιτιού, μόδας, ψυχαγωγίας & αθλητισμού, υγείας και ομορφιάς, παιδικών και βρεφικών ειδών, αυτοκίνησης/μοτοκίνησης και επαγγελματικών ειδών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μαΐου της διοίκησης του GR.EC.A., οι οποίες περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του eCommerce Europe, το 2020 η αξία των online αγορών προϊόντων και υπηρεσιών από Έλληνες καταναλωτές σε ελληνικά και διεθνή e-shops θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης 42,7% και θα προσεγγίσει σε συνολική αξία τα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ.