Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παγκόσμια κλινική δοκιμή τριών φαρμάκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιστήμονες ελπίζουν πως θα βρουν επιλογές, οι οποίες θα σώσουν ζωές μέχρι να καταστεί ευρέως διαθέσιμο το εμβόλιο για την COVID-19.

Οι φαρμακοβιομηχανίες Amgen Inc, UCB SA και Takeda Pharmaceuticals Inc ξεκίνησαν τη Δευτέρα μια παγκόσμια κλινική δοκιμή για να διαπιστώσουν εάν κάποιο από τρία διαφορετικά φάρμακα μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα της COVID-19 σε νοσηλευόμενους ασθενείς, περιορίζοντας την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματός τους.

Οι τρεις εταιρείες μετέχουν στη Συμμαχία Έρευνας και Ανάπτυξης για την COVID (R&D Alliance), μια ομάδα περισσότερων από 20 φαρμακοβιομηχανικών και εταιρειών βιοτεχνολογίας οι οποίες συνεργάζονται με σκοπό να επιταχύνουν την ανάπτυξη θεραπειών για την ασθένεια που έχει σκοτώσει περισσότερους από 1,4 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Στη μελέτη τους θα εξετάσουν αρχικά αν το φάρμακο Otezla της Amgen (χρησιμοποιείται για την ψωρίαση), το πειραματικό, αντιφλεγμονώδες μονοκλωνικό αντίσωμα λαμαδενουλάμπη της Takeda και το επίσης πειραματικό zilucoplan της UCB, που δοκιμάζεται στη βαριά μυασθένεια, μπορούν να αποτρέψουν την υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στον νέο κορονοϊό, η οποία κάποιες φορές οδηγεί σε σοβαρές έως και μοιραίες βλάβες των οργάνων.

«Ελπίζουμε να βρούμε επιλογές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να σώσουν ζωές (…) προτού να καταστεί ευρέως διαθέσιμο ένα εμβόλιο», είπε ο επικεφαλής ερευνητής της Amgen, Ντέιβιντ Ριζ.

Οι ειδικοί δεν αναμένουν ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για τους περισσότερους ανθρώπους μέχρι τα μέσα του 2021. Στο μεταξύ όμως, ο αριθμός των νοσηλευομένων με COVID -19 στα αμερικανικά νοσοκομεία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και απειλεί το σύστημα υγείας με κατάρρευση.

Τα υποψήφια φάρμακα θα δοκιμαστούν έναντι ενός εικονικού φαρμάκου. Όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν ταυτόχρονα και την κλασική φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται στα νοσοκομεία. Τους επόμενους μήνες μπορεί να ενταχθούν στη μελέτη και άλλα φάρμακα, όπως αντιιικά.

Μέχρι στιγμής, μόνο μια κατηγορία στεροειδών που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1960 για τη μείωση της φλεγμονής σε ασθένειες όπως η αρθρίτιδα έχει αποδειχθεί, σε μια μελέτη, ότι βελτιώνουν την επιβίωση των ασθενών που νοσηλεύονται με σοβαρή COVID -19. Τα στεροειδή δεν συνιστώνται για ασθενείς με πιο ελαφρά συμπτώματα.

Στη δοκιμή της R&D θα συμμετάσχουν ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε απλές κλίνες. Δοκιμές αναμένεται να γίνουν σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, στη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες.