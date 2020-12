Αθλητικά

Δικηγόρος για Μαραντόνα: χτύπησε στο κεφάλι μετά την επέμβαση

Ο δικηγόρος τόνισε ότι εάν δεν ήταν στη βίλα του, στο προάστιο Σαν Αντρέ, πιθανότατα να ήταν ακόμα ζωντανός.

Το δικαστικό μέτωπο που συνδέεται με τη δυναμική του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα συνεχίζει να αυξάνεται με ανησυχητικές ειδήσεις.

Χθες ήταν η σειρά του δικηγόρου Ροντόλφο Μπακέ, ο οποίος υπερασπίζεται τα συμφέροντα της νοσοκόμας Νταχιάνα Μαντρίντ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από δύο Τετάρτες, ο Μαραντόνα έπεσε στη βίλα όπου είχε μεταφερθεί και χτύπησε το κεφάλι του στη δεξιά πλευρά, απέναντι από το σημείο απ΄ όπου του είχε αφαιρεθεί ένα υποδόριο αιμάτωμα.

Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό TN, ο Μπακέ ισχυρίστηκε ότι «λίγες μέρες πριν πεθάνει, ο Μαραντόνα έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν ήταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα αλλά επηρέασε τη δεξιά πλευρά, απέναντι από αυτήν της επέμβασης. Τον σήκωσαν αμέσως. Κανείς δεν κάλεσε κάποιο νοσοκομείο. Ίσως με επιλογή του ίδιου του Μαραντόνα. Αλλά εκείνος δεν ήταν σε θέση να αποφασίσει για κάτι τέτοιο».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ο Ντιέγκο δεν ήταν «σε κατάλληλο μέρος (μια βίλα στο προάστιο Σαν Αντρέ του Τίγκρε)», ότι «δεν υπήρχε γενικός γιατρός» και πως η «χορήγηση φαρμάκων ήταν καθήκον του ψυχιάτρου», ενώ είπε ότι ο καρδιακός ρυθμός του υπερέβαινε τις φυσιολογικές παραμέτρους. «Αν δεν ήταν εκεί, σήμερα πιθανότατα θα ήταν ακόμα ζωντανός», υπογράμμισε. Ο Μπακέ επανέλαβε ότι πριν από το ατύχημα «είχε κλειδωθεί για τρεις μέρες στο δωμάτιό του», χωρίς καν να παρακολουθεί τηλεόραση. «Έφτασε στο σημείο να έχει 115 παλμούς ανά λεπτό, ενώ την προηγούμενη μέρα πριν το θάνατό του είχε 109, όταν είναι γνωστό ότι ένας ασθενής με στεφανιαία προβλήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 80 παλμούς», συνέχισε ο δικηγόρος.

Το σώμα του, κατέληξε ο Μπακέ, «έστελνε μηνύματα, αλλά δεν βοηθήθηκε με κάποιο φάρμακο. Ο Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε εισαχθεί στην πιο πολυτελή κλινική του κόσμου, αλλά αντ΄ αυτού κρατήθηκε σε ακατάλληλο μέρος».

Μια ομάδα δικαστών ερευνά τις αιτίες θανάτου του «Θεού» για ημέρες και χθες οι εισαγγελείς και οι πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία και την κλινική του έμπιστου γιατρού του πρώην ποδοσφαιριστή, νευροχειρουργού Λεοπόλντο Λούκε, που εμπλέκεται, ακόμη κι αν δεν κατηγορείται επισήμως, στην κατηγορία που αφορά την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.