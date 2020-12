Κοινωνία

Σύλληψη νεαρού για τη δολοφονία ξενοδόχου στην Σαντορίνη

Οι αστυνομικοί του τμήματος Θήρας εντόπισαν και συνέλαβαν ένα νεαρό. Ποια τα κίνητρα της δολοφονίας. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του ξενοδόχου, που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Σαντορίνη, προχώρησαν οι Αρχές.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Θήρας συνέλαβαν ένα νεαρό, περίπου 20 ετών, ως το δολοφόνο του 69χρονου άνδρα. Ο νεαρός, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θύμα και θύτης είχαν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Συγκεκριμένα, ο ξενοδόχος φέρεται να χρωστούσε στον 20χρονο χρήματα από οικοδομικές εργασίες και όταν ο ίδιος πήγε να τα ζητήσει, προκλήθηκε μεταξύ τους ένταση, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 69χρονου. Ο 20χρονος, αλβανικής καταγωγής, φαίνεται ότι αφού τον χτύπησε στο κεφάλι, έβαλε στη συνέχεια φωτιά στη σορό για να καλύψει τα ίχνη του, ενώ φρόντισε να πάρει μαζί του κάθε αποδεικτικό στοιχείο. Ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας "μίλησαν", οδηγώντας τις Αρχές στον δράστη.