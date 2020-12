Πολιτική

Πέτσας: θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω για την άρση του lockdown

Ακόμα κι όταν ανοίξει η εστίαση δεν θα υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τα σχολεία και το εμβόλιο.

Τα δεδομένα θα δείξουν πώς θα γίνει με ασφάλεια το άνοιγμα τομέων της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, είναι ξεκάθαρο ότι οι ημερομηνίες δεν βοηθούν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Όπως είπε στην αρχή του δεύτερου lockdown υπήρξε μια χαλαρότητα στην εφαρμογή των μέτρων η οποία περιορίστηκε στη συνέχεια και τώρα παρατηρείται βελτίωση στα στοιχεία, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω.

Ο κ. Πέτσας είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι η κατεύθυνση είναι να ανοίξουν τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας αλλά δεν μίλησε για συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Για τα σχολεία και την εστίαση

Ιδιαίτερα για τα σχολεία είπε ότι δεν υπάρχει εισήγηση για διαφορετική αντιμετώπιση με βάση τις γεωγραφικές ζώνες αλλά το βάρος ρίχνεται σε όλη την επικράτεια. Για την ημερομηνία που θα ανοίξουν τα σχολεία, τόνισε ότι η κυβέρνηση αναμένει της εισηγήσεις των ειδικών, και επεσήμανε ότι ειδικά σε δημοτικά και γυμνάσια το ιικό φορτίο είναι μικρό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την εστίαση "δύσκολη εξίσωση" και σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι ακόμη και όταν ανοίξει δεν θα υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση και δυνατότητα για όρθιους. Αυτό που συζητείται είναι το ζήτημα των εστιατορίων.

Επίσης ο κ. Πέτσας είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους οργανωμένους φορείς της εστίασης προκειμένου να υπάρξει μακροπρόθεσμη προοπτική και μετά το Πάσχα και το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσουν να “ρεφάρουν” όπως με ένα χαμηλότερο ΦΠΑ.

Για την καταγραφή των δεδομένων του κορονοϊού

Για την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη είπε ότι ναι, ίσως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα μερικές ημέρες ή μια εβδομάδα νωρίτερα αλλά θύμισε ότι τότε ουδείς δεν είχε εισηγηθεί lockdown.

Διέψευσε κατηγορηματικά τα περί “διπλών βιβλίων” στην καταγραφή των δεδομένων του κορονοϊού και έκανε λόγο για “απελπισία αντιπολιτευτική”, που προσπαθεί να διαρρήξει το πιο σημαντικό, την εμπιστοσύνη.

Ο κ. Πέτσας είπε μάλιστα ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες έρχεται από τους ίδιους τους επιστήμονες που χαρακτήρισαν αδιανόητο να γίνεται τώρα μια τέτοια συζήτηση. Επεσήμανε επίσης ότι οι επιστήμονες εισηγούνται αλλά τις αποφάσεις τις λαμβάνει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός.

Για ρύθμιση 120 δόσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της Καθημερινής ότι έρχεται ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε 120 δόσεις.

“Δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει χιονοστιβάδα. Θα έχουμε 120 και περισσότερες δόσεις για να πατήσουν στα πόδια τους”, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι δόθηκε προτεραιότητα στην υγεία με μέτρα που έχουν σαφές αρνητικό αποτύπωμα και πως η πολιτεία θα είναι δίπλα για να στηρίξει όσους πλήττονται.

Εμβόλιο: Ικανές οι παραγγελίες για να εμβολιαστεί ο πληθυσμός

Σχετικά με το εμβόλιο του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας τόνισε πως έχουν γίνει αρκετές παραγγελίες για να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού αν το επιθυμεί. Ειδικότερα είπε ότι έχουν γίνει 25 εκατ. Παραγγελίες και πως θα γίνουν και άλλες εάν χρειαστεί. Διαβεβαίωσε πως όταν έρθει, θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

Ο Τσίπρας ήταν στα κότερα με πούρα

Σχετικά με τον θόρυβο που έχει προκληθεί για τις φωτογραφίες του πρωθυπουργού σε ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη αλλά και με ποδηλάτες στην Πάρνηθα, ο κ. Πέτσας διερωτήθηκε αν ο κ. Μητσοτάκης κατηγορείται “γιατί είναι ανθρώπινος” και πρόσθεσε ότι ποτέ δεν θα αρνηθεί να μιλήσει ή να φωτογραφηθεί με κάποιον.

“Ο κ. Τσίπρας ήταν στα κότερα με πούρα κι ο Μητσοτάκης στην Πάρνηθα και παίρνει ένα τσουρέκι”, “το τι διάσταση θέλει να δώσει μια απελπισμένη αντιπολίτευση είναι άλλο”, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.