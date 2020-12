Οικονομία

Αχτσιόγλου: η κυβέρνηση επιβραβεύει την εργοδοτική παραβατικότητα

«Η κυβέρνηση έχει ξηλώσει σχεδόν όλο το έργο του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των εργαζομένων και τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας», υπογραμμίζει η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε δήλωση της αανφέρει ότι «μέσα σε 16 μήνες, με αμείλικτη προσήλωση, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κυριολεκτικά ξηλώσει σχεδόν όλο το έργο του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των εργαζομένων και τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας:

1. Κατήργησε τη ρύθμιση που προέβλεπε την υποχρεωτική αιτιολόγηση των απολύσεων.

2. Κατήργησε τις ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων στις εργολαβίες.

3. Υποβάθμισε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

4. Κατήργησε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

5. Κατήργησε τους κανόνες για τη δήλωση των ωραρίων και την πληρωμή των υπερωριών.

6. Άφησε σκοπίμως ανεφάρμοστο το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίσαμε για την προστασία των εργαζομένων στα ντελίβερι.

7. Και σήμερα, με το σχέδιο νόμου για την “Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων” που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση καταργεί άλλη μία από τις ρυθμίσεις μας: τον αποκλεισμό από δημόσιο χρήμα (δημόσιες συμβάσεις) των επιχειρήσεων που έχουν σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η κυβέρνηση όχι απλώς δεν θέλει την προστασία των εργαζομένων και τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά προωθεί ένα κανιβαλικό σύστημα εργασιακής ζούγκλας. Δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για εργοδοτικές παρανομίες και εξόντωση των εργαζομένων. Λειτουργεί σαν πραγματικός οδοστρωτήρας που συντρίβει στο πέρασμά του κάθε εργατική κατάκτηση. Μην μπερδεύονται όμως. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις υπέρ του κόσμου της εργασίας και ακόμη περισσότερες θα επαναθεσπιστούν σύντομα. Πιο σύντομα απ’ όσο νομίζει ο κ. Μητσοτάκης και οι επιτελείς του».