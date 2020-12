Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικός ο Χάμιλτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαγνώστηκε θετικός μετά τη νίκη του στο Grand Prix του Μπαχρέιν.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Λιούις Χάμιλτον, μετά από τεστ που υποβλήθηκε μόλις ολοκληρώθηκε το Grand Prix του Μπαχρέιν, όπως επιβεβαίωσε η διεθνής ομοσπονδία αυτοκινήτου (FIA).

Σύμφωνα με το Sky Sport, ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, βρίσκεται ήδη σε καραντίνα και θα χάσει το Grand Prix του Σακχίρ το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο αντικαταστάτης του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.