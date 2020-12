Πολιτική

Γεννηματά: Δεν μπορεί να ανοίξει όλη η Ελλάδα με τα ίδια οριζόντια μέτρα

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής για την πορεία της πανδημίας, το ΕΣΥ και την αλλαγή ηγεσίας στην παράταξή της.

«Για το Κίνημα Αλλαγής το πρώτο απ’ όλα είναι το ασφαλές άνοιγμα για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων», τόνισε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, υπενθυμίζοντας την πρόταση της παράταξής της «για το πως μπορεί να γίνει το ασφαλές άνοιγμα. Δεν μπορεί να έχουμε οριζόντιες πολιτικές για όλη τη χώρα. Θα πρέπει να εξαρτηθεί από το επιδημιολογικό φορτίο και την κατάσταση της κάθε περιοχής το αν και πως θα πρέπει να ανοίξει. Με λίγα λόγια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Κρήτη τη Ρόδο την Κω την Κέρκυρα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη Θεσσαλονίκη τις Σέρρες, τη Δράμα; Προφανώς δεν πρέπει να το κάνουμε. Για να έχουμε, όμως, σοβαρά επιδημιολογικά δεδομένα και στοιχεία χρειαζόμαστε μαζικά τεστ. Ο κ. Μόσιαλος το λέει μέρα, παρά μέρα. Εμείς στηρίζουμε το ασφαλές άνοιγμα, στα μαζικά τεστ, στην σοβαρή ιχνηλάτηση και στον περιορισμό των κρουσμάτων. Τεστ παντού, αυστηροποίηση στις περιοχές που είναι στο κόκκινο, να τηρούνται τα μέτρα. Η τήρηση των μέτρων είναι ευθύνη της κυβέρνησης όχι μόνο ευθύνη των πολιτών»

«Πέρα από τις διαψεύσεις για τα δημοσιεύματα για την αξιοπιστία των στοιχείων, υπάρχει μία έρευνα που είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά.Η κ. Γεννηματά προσέθεσε ότι ανησυχεί και απηύθυνε πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό, καθώς –όπως είπε- υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για τις ευθύνες της κυβέρνησης για την αξιοπιστία των στοιχείων και όλα αυτά κλονίζουν την αξιοπιστία της προς τους πολίτες. «Ελπίζω να έρθει ο πρωθυπουργός στη Βουλή να απαντήσει. Πρέπει να προλάβουμε, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η προτεραιότητα όλων μας Αυτός είναι ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση, να αναδείξουμε τα τρωτά, τα προβλήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπους από τον κίνδυνο να νοσήσουν και να χάσουν τη ζωή τους».

Επισήμανε πως αν η κυβέρνηση είχε κάνει όλα αυτά που έπρεπε, και εμείς λέγαμε, τότε και το δεύτερο κύμα θα είχε καθυστερήσει και δεν θα είχε αυτή την ένταση. Η κυβέρνηση «τρέχει συνέχεια πίσω από τις εξελίξεις και από τον ιό, δεν προετοιμάστηκε όπως θα έπρεπε, και το πρώτο lockdown αυτό το νόημα είχε, να προετοιμαστεί η χώρα να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα», σημείωσε.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως δεν υπήρξε μία σωστή προετοιμασία για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και υπάρχει σοβαρότατο θέμα με τα τεστ και όχι μόνο με την αισχροκέρδεια, που επέτρεψε όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, αλλά και με την ποιότητα, γιατί δεν υπάρχει ακόμα και μέχρι τώρα πιστοποίηση των εργαστηρίων. «Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμα σοβαρότατο ζήτημα, γιατί φαίνεται ότι δεν είχε η κυβέρνηση σαφή και ξεκάθαρα επιδημιολογικά δεδομένα για κάθε περιοχή και γι' αυτό καθυστέρησε να πάρει τις αποφάσεις», είπε κάνοντας ειδική αναφορά στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, «όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε στη Βουλή». «Προφανώς ο κορονοϊός είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και δεν περιμέναμε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το αντιμετωπίσει, αλλά μπορούσαμε να είχαμε οργανωθεί καλύτερα», σημείωσε και προσέθεσε: «Αν η κυβέρνηση δεν έχει οργανώσει το σύστημα σωστά και δεν φτάνουν σωστά στοιχεία στην επιτροπή αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης».

Τέλος η Φώφη Γεννηματά όταν ρωτήθηκε για τις εσωκομματικές διεργασίες που συμβαίνουν στο Κίνημα Αλλαγής για την εκλογή ηγεσίας, απάντησε: «Είναι δυνατόν σήμερα, με αυτή την κατάσταση για την υγεία και την οικονομία, να μιλάμε για διαδικασίες στο Κίνημα Αλλαγής; Εμείς ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Είναι τεράστια. Δουλεύουμε πυρετωδώς εκατοντάδες άνθρωποι, για να παράξουμε τις προτάσεις που καταθέτουμε, και δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην βλέπει τη σοβαρή δουλειά που κάνουμε για να καλύψουμε το κενό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν υπάρχει, και για να δώσουμε προοδευτική διέξοδο στον τόπο. Διεκδικούμε πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί ξέρουμε πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα όταν ολοκληρωθεί η ιστορία του κορονοϊού».