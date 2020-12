Κόσμος

Τραμπ στον κυβερνήτη της Τζόρτζια: ακύρωσε τις εκλογές!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τραμπ αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, προτιμώντας να επιτίθεται σε μέλη του κόμματός του στην Τζόρτζια επιμένοντας να διατείνεται πως έγινε «απάτη» στην πολιτεία.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τον κυβερνήτη στην πολιτεία Τζόρτζια να ακυρώσει τις επικείμενες επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη δύο μελών της Γερουσίας, επαναλαμβάνοντας τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς του ότι έγινε εκτενής νοθεία τον περασμένο μήνα.

«Κάνε κάτι, Μπράιαν Κεμπ. Επέτρεψες η πολιτεία σου να πέσει θύμα απάτης», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, χρησιμοποιώντας αντί του ονοματεπωνύμου του κυβερνήτη το όνομα χρήστη του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να ελέγξουμε τις υπογραφές και να αντιπαραβάλλουμε τους υπογεγραμμένους φακέλους με τα ψηφοδέλτια. Ακύρωσε τις εκλογές. Δεν θα χρειαστούν. Θα νικήσουμε όλοι!», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, που πληκτρολόγησε τη λέξη «νικήσουμε» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Ο μεγιστάνας ηττήθηκε στην Τζόρτζια, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους, από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο. Ο Τραμπ αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, προτιμώντας να επιτίθεται σε μέλη του κόμματός του στην Τζόρτζια επιμένοντας να διατείνεται πως έγινε «απάτη» στην πολιτεία. Στην Τζόρτζια θα διεξαχθούν ταυτόχρονα δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες, που θα κρίνουν τον έλεγχο της Γερουσίας, στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί στη συγκεκριμένη ανάρτηση πως αν δεν είχε γίνει η νοθεία που καταγγέλλει, οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι για τη Γερουσία θα είχαν ήδη κερδίσει με μεγάλη διαφορά και δεν θα χρειαζόταν οι εκλογές θα πάνε σε δεύτερο γύρο. Ο υπουργός Εσωτερικών Μπραντ Ράφενσπεργκερ, Ρεπουμπλικάνος, έχει τονίσει πως δεν έχει βρεθεί καμία απόδειξη εκτεταμένης νοθείας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Κεμπ και Ράφενσπεργκερ κύρωσαν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Τζόρτζια πριν από μία εβδομάδα και πλέον. Ο Μπάιντεν κέρδισε με διαφορά 12.000 ψήφων και κάτι

Κορυφαίος εκλογικός αξιωματούχος στην Τζόρτζια εξόρκισε χθες τον Τραμπ να «σταματήσει να υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν πράξεις βίας», επιμένοντας να προβάλλει αναπόδεικτους ισχυρισμούς για νοθεία. Ο Γκάμπριελ Στέρλινγκ, υπεύθυνος για τα εκλογικά συστήματα της πολιτείας, επισήμανε ότι δέχεται τόσες και τέτοιες απειλές, που το σπίτι του φρουρείται από την αστυνομία σε 24ωρη βάση. Ο Στέρλινγκ, Ρεπουμπλικάνος αξιωματούχος, υπογράμμισε πως η σύζυγος του Ράφενσπεργκερ λαμβάνει στο κινητό της τηλέφωνο μηνύματα και κλήσεις με «σεξουαλικής φύσης απειλές» ενώ νεαρός συμβασιούχος των εκλογικών αρχών δέχεται απειλές κατά της ζωής του επειδή κατηγορήθηκε από κάποιους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πως ενέχεται στη «νοθεία».

Συγκρατώντας, εμφανώς με δυσκολία, την οργή του, ο Στέρλινγκ απευθύνθηκε άμεσα στον πρόεδρο, καλώντας τον να «σταματήσει να υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν πράξεις βίας», προειδοποιώντας: «κάποιος θα πάθει κακό. Κάποιος θα φάει σφαίρες. Κάποιος θα σκοτωθεί. Όλο αυτό έχει πάει πολύ μακριά. Πρέπει να σταματήσει».

Τη Δευτέρα ο Τζόζεφ ντιΤζένοβα, μέλος της ομάδας των δικηγόρων του Τραμπ, τηλεφώνησε σε εκπομπή καλωδιακού δικτύου για να πει ότι ο Κρις Κρεμπς, ο πρώην επικεφαλής της CISA, πρέπει να «τουφεκιστεί». Ο Κρεμπς παύθηκε από τον Τραμπ διότι συνυπέγραψε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε πως δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη ότι έγινε νοθεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλεσε δημόσια τον Μπραντ Ράφενσπεργκερ «εχθρό του λαού». Ο Στέρλινγκ υπογράμμισε πως με τέτοιες δηλώσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρισκάρει πολλά. «Υπάρχουν τρελάρες (...) που θα πουν ‘ο πρόεδρος μου είπε να το κάνω αυτό’», εξήγησε. Τα δικαστήρια έχουν ως εδώ απορρίψει τις προσφυγές των δικηγόρων του Τραμπ για να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών που έχουν εκδικαστεί. Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Ουίλιαμ Μπαρ, που θεωρείται απόλυτα πιστός στον Τραμπ, είπε χθες πως δεν έχει δει αποδείξεις ότι έγινε νοθεία.