Νότης Σφακιανάκης: αναβολή στη δίκη για το όπλο και τα ναρκωτικά

Γιατί αναβλήθηκε η δίκη. Τι αναφέρει το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια.

Αορίστως αναβάλλεται η δίκη του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη που επρόκειτο να δικαστεί σήμερα από το Αυτόφωρο, έπειτα από συνεννόηση του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια με την Εισαγγελία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του κ. Κούγια, η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον τραγουδιστή, για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοκατοχής και της κατοχής ναρκωτικών προς ίδια χρήση, δεν εισήχθη προς εκδίκαση σήμερα καθώς δεν είναι από αυτές για τις οποίες επιτρέπεται η διεξαγωγή τους στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου αναφέρει ότι "πριν από λίγη ώρα και κατόπιν συνεννοήσεως, την οποίαν είχε ο επικεφαλής του γραφείου μας κύριος Αλέξιος Κούγιας με την αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας Αθηνών που προσδιορίζει τις δίκες στην αυτόφωρη διαδικασία, η δικογραφία με κατηγορούμενο τον κύριο Νότη Σφακιανάκη δεν θα εισαχθεί σήμερα προς εκδίκαση και η εκδίκασή της αναβάλλεται αορίστως, αφού ο κύριος Νότης Σφακιανάκης έχει αφεθεί ελεύθερος και λόγω covid, η φύσις της υποθέσεως δεν είναι από αυτές, των οποίων επιτρέπεται η εκδίκασις με κυβερνητική απόφαση, γιατί κατά την κρίση του γραφείου μας και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Εισαγγελίας, δεν επιτρέπεται η εκδίκαση".

Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αναβολή της δίκης, ενώ έκανε λόγο για στοχευμένες ενέργειες που στόχο είχαν την διαπόμπευση του πελάτη του. "Θα συστήσω στον κ. Σφακιανάκη να μηνύσουμε συγκεκριμένο αξιωματικό" τόνισε, εξαπολύοντας επίθεση στον αστυνομικό για τη συμπεριφορά του απέναντι στον πελάτη του.