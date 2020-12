Life

Η πρωταγωνίστρια του Juno αποκάλυψε τη νέα της ταυτότητα... πλέον ονμάζεται Έλιοτ Πέιτζ

Η ηθοποιός, γνωστή ως Έλεν Πέιτζ, ανακοίνωσε ότι είναι τρανς

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών Juno και Inception, γνωστή παλαιότερα ως Έλεν Πέιτζ, ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι τρανς και άλλαξε το μικρό του όνομα σε Έλιοτ.

«Γεια σας, φίλοι. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι είμαι τρανς. Οι αντωνυμίες μου είναι εκείνος/εκείνοι και το όνομά μου είναι Έλιοτ», γράφει στους λογαριασμούς του στο Instagram, Twitter και Facebook, αποκαλύπτοντας τη νέα του ταυτότητα.

«Δεν μπορώ παρά να αρχίσω με το να πω πόσο απίθανο είναι το αίσθημα να αγαπάω τελικά το ποιος είμαι τόσο για να ακολουθώ τον αυθεντικό εαυτό μου», έγραψε ο Πέιτζ στο Instagram.

Ο 33χρονος Πέιτζ, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο μιας έφηβης που έμεινε έγκυος στην ταινία του 2007 Juno, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στη σειρά σούπερ ηρώων του Netflix "Umbrella Academy."

«Η αλήθεια είναι ότι, παρά το γεγονός ότι νιώθω βαθιά ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή και γνωρίζω πόσο προνομιούχος είμαι, φοβάμαι επίσης», αναφέρει ο Έλιοτ Πέιτζ. «Φοβάμαι την επεμβατικότητα, το μίσος, τα «αστεία» και τη βία».

«Προς όλους τους τρανς που αντιμετωπίζουν την παρενόχληση, το μίσος για τον εαυτό τους, την κακοποίηση και την απειλή της βίας καθημερινά: σας βλέπω, σας αγαπώ και θα κάνω όλα όσα μπορώ για να αλλάξω αυτόν τον κόσμο προς το καλύτερο», συμπλήρωσε.

«Λατρεύω που είμαι τρανς. Και λατρεύω που είμαι γκέι», έγραψε ο Πέιτζ.

Ο Καναδός ηθοποιός έλαβε μηνύματα συμπαράστασης από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Είσαι τόσο αγαπημένος και σε θαυμάζουμε τόσο», έγραψε η ηθοποιός Λένα Ντάνχαμ.

«Τόσο υπερήφανοι για τον σούπερ ήρωά μας! Σε αγαπάμε, Έλλιοτ! Ανυπομονούμε να δούμε να επιστρέφεις στην τρίτη σεζόν!», αναφέρει το Netflix σε ένα tweet.