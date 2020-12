Κοινωνία

“Έσπασε” την καραντίνα και μοίραζε ναρκωτικά

Συναγερμός στις Αρχές. 35χρονος μοίραζε ναρκωτικά και... κορονοϊό.

Τριανταπεντάχρονος, που είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό, παραβίασε την υποχρεωτική καραντίνα και συνελήφθη ύστερα από αστυνομικό έλεγχο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης για διακίνηση ναρκωτικών.

Αστυνομικοί φαίνεται πως γνώριζαν για τη φερόμενη δράση του και όταν σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, εκτός από τα ναρκωτικά που βρέθηκαν πάνω του, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει την καραντίνα. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος είχε υποβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα σε τεστ για κορονοϊό, το οποίο είχε βγει θετικό.

Μέσα στο αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της συζύγου του, εντοπίστηκαν 145 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 19 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό που φέρεται να συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών. Αυτή τη στιγμή ο 35χρονος κρατείται σε αστυνομικό τμήμα της Χαλάστρας και εις βάρος του θα απαγγελθούν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Οι διώξεις αναμένεται να του γνωστοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης από την εισαγγελέα ποινικής δίωξης, καθώς δεν προβλέπεται η μεταγωγή του ενώπιόν της. Επίσης, από την αστυνομία επιβλήθηκε εις βάρος του διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για παραβίαση της καραντίνας.