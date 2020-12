Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Ανησυχία από τους ελέγχους στα λύματα

Οι επιστήμονες ανησυχούν, αφού το ιικό φορτίο δεν έχει μειωθεί. Τι έδειξαν τα λύματα.

Σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε την τελευταία εβδομάδα ο ρυθμός μείωσης της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

Ο πολυπαραμετρικός περιβαλλοντικός εξορθολογισμός των μετρήσεων, που ολοκληρώθηκε σήμερα για τα δείγματα, τα οποία ελήφθησαν από τα λύματα στις 25, 27 και 30/11, δείχνει πως σε σχέση με τον αντίστοιχο υπολογισμό, που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, το ιικό φορτίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αλλά επιπρόσθετα έχει ανακοπεί η δυναμική μίας ταχείας βελτίωσης της επιδημιολογικής εικόνας της πόλης.

«Μας ανησυχούν τα ευρήματα. Είναι σημαντικά μικρότερος ο ρυθμός ελάττωσης του ιικού φορτίου, από τη στιγμή εκείνη που ξεκίνησε μία αποκλιμάκωση, η οποία πρώτη φορά καταγράφηκε στην ανάλυση δειγμάτων της 18ης Νοεμβρίου και συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες με ρυθμούς μείωσης που έφτασαν έως το 50%. Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως τείνουμε περισσότερο προς μία σταθεροποίηση παρά σε σαφή βελτίωση της εικόνας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επικεφαλής του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωαννου.

Ερωτηθείς πώς ερμηνεύονται τα ευρήματα αυτά, ο πρύτανης εξήγησε πως η αποκλιμάκωση είναι αργή, ακριβώς επειδή το ιικό φορτίο είναι πολύ υψηλό, που σημαίνει ότι η διασπορά στην κοινότητα είναι μεγάλη, τα κρούσματα εξακολουθούν να είναι πολλά και τα μέτρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν.

«Πέραν πάσης αμφιβολίας, η εικόνα των λυμάτων δείχνει πως είναι πρόωρη κάθε συζήτηση για άρση περιοριστικών μέτρων τις επόμενες μέρες και εξαιρετικά επικίνδυνη η παραμικρή χαλάρωση σε ό,τι αφορά την τήρηση των μέτρων από τους πολίτες. Θα έλεγα πως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία καμπή που θα κρίνει το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πόλη, πόσες ακόμη ανθρώπινες απώλειες θα μετρήσουμε, πόσο θα πιεστεί το σύστημα υγείας, πόσο θα μεγαλώσουν οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, πως είμαστε στο σημείο όπου τα πράγματα δύναται να εξελιχθούν ομαλά και σταδιακά να ξανακερδίζουμε τις ζωές μας, αλλά μπορεί να εξελιχθούν και πολύ άσχημα, να βγουν εκτός ελέγχου, αν θεωρήσουμε πως τα δύσκολα πέρασαν και εφησυχάσουμε. Είναι εύλογο να υπάρχει κόπωση στην κοινωνία, όμως κάθε παρέκκλιση από την αυστηρή τήρηση των μέτρων, μόνο παράταση και αυστηροποίησή τους μπορεί να φέρει», διευκρίνισε.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην έρευνα συμμετέχουν καθηγητές από 11 διαφορετικά εργαστήρια των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.

