Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμιος συναγερμός για πλαστά εμβόλια κορονοϊού

Σήμα κινδύνου από την Ιντερπολ για «χτύπημα» του οργανωμένου εγκλήματος στα εμβόλια.

H Interpol έστειλε την Τετάρτη προειδοποίηση προς τις 194 χώρες-μέλη της καλώντας τις να προετοιμασθούν για ενέργειες του οργανωμένου εγκλήματος επικεντρωμένες στα εμβόλια κατά της Covid-19.

Ο οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας με έδρα την Λυών απέστειλε σήμα «πορτοκαλί συναγερμού» προειδοποιώντας για «πιθανή εγκληματική δραστηριότητα συνδεόμενη με την παραποίηση, κλοπή ή παράνομη προώθηση εμβολίων κατά της Covid-19 και της γρίπης».

Πλαστά εμβόλια

«Η πανδημία έχει ήδη δώσει την ευκαιρία για επιθετική και καιροσκοπική εγκληματική δραστηριότητα άνευ προηγουμένου», υπενθυμίζει η Interpol, αναφέροντας ότι έχει ήδη διαπιστώσει δραστηριότητες «προώθησης, πώλησης και χορήγησης πλαστών εμβολίων» κατά του κορονοϊού.

«Την ώρα που πολλά εμβόλια κατά της Covid-19 πλησιάζουν να λάβουν έγκριση και να κυκλοφορήσουν ευρέως, θα είναι κρίσιμης σημασίας η εγγύση της ασφάλειας της αλυσίδας τροφοδοσίας και εντοπισμού των παράνομων διευθύνσεων στο Ιντερνετ που πωλούν πλαστά προϊόντα», προειδοποιεί ο διεθνής οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας.

Οι δραστηριότητες αυτές που έχουν ως στόχο το ευρύ κοινό «συνιστούν κίνδυνο για την υγεία, έως και την ζωή» των θυμάτων των εγκληματικών αυτών οργανώσεων και των προσώπων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του γενικού γραμματέα της Interpol Γιούργκεν Στοκ.

«Είναι σημαντικό οι αρχές να προετοιμασθούν κατά το δυνατόν καλύτερα απέναντι στην εμφάνιση όλων των ειδών εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με τα εμβόλια κατά της Covid-19.

Η Interpol καλεί τα μέλη της σε επαγρύπνηση απέναντι στον κίνδυνο κυκλοφορίας πλαστών τεστ, η χρήση των οποίων κινδυνεύει να πολλαπλασιασθεί με την προσεχή επανάληψη των διεθνών μετακινήσεων.

Η ομάδα της Interpol για την εγκληματικότητα στο Διαδίκτυο εντόπισε πρόσφατα 3.000 sites που συνδέονται με φαρμακεία ύποπτα για την πώληση πλαστών και παράνομων φαρμάκων και ιατρικού υλικού.

Για να μην πέσουμε κανείς στην παγίδα της online αισχροκέρδειας, είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε επιφυλακή και καχύποπτοι απέναντι σε προσφορές που τις περισσότερες φορές «είναι υπερ