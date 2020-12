Κόσμος

Handelsblatt: Η Τουρκία βασικό εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαντλείται η ανοχή των μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως καταδεικνύει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας.

Την Τουρκία κατονομάζει ως βασικό εμπόδιο για την επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας η γερμανική εφημερίδας Handelsblatt, ενώ επικαλείται δήλωση εκπροσώπου μεγάλης χώρας-μέλους της Συμμαχίας, ότι «η στρατηγική της φιλικής αντιμετώπισης της Τουρκίας, προκειμένου να μην την χάσουμε ως σύμμαχο, φθάνει σαφώς στο τέλος της».

Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας, το ΝΑΤΟ, το οποίο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε χαρακτηρίσει «εγκεφαλικά νεκρό», χρειάζεται «θεραπεία με φρέσκα κύτταρα». Οι σύμμαχοι θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Μάας, να πλησιάσουν πολιτικά μεταξύ τους. Ωστόσο, «λόγω των εσωτερικών εντάσεων, είναι εξαιρετικά αβέβαιο εάν οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, όταν στην Τουρκία οι προτάσεις επικρίθηκαν πριν καν παρουσιαστούν», επισημαίνει η γερμανική οικονομική εφημερίδα.

«Αυτό είναι εκρηκτικό επειδή η Τουρκία, όπως και κάθε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, έχει δικαίωμα βέτο σε όλες τις αποφάσεις - ταυτόχρονα η πολιτική της είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης», διευκρινίζει ο συντάκτης, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Άγκυρα εμποδίζει εδώ και χρόνια την συνεργασία του ΝΑΤΟ με τρίτες χώρες που δεν την ευνοούν, όπως η Αυστρία, αλλά και στην επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων στην Συρία, στην αγορά των ρωσικών S-400 και στην ανάμιξη στην διένεξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Είναι απίθανο, συνεχίζει το δημοσίευμα, η Τουρκία «να συμφωνήσει σε προτάσεις που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το περιθώριο ελιγμού της - ακριβώς αυτές οι προτάσεις όμως είναι που θα μπορούσαν να φέρουν αναζωογόνηση της πολιτικής συνεργασίας».

Ο κ. Μάας δεν θέλησε χθες να σχολιάσει τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ενδεχόμενη απόρριψη των περισσότερων από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, επειδή κάποια κράτη - μέλη θα αντισταθούν. «Οι διπλωμάτες άλλων χωρών έγιναν πιο σαφείς, τουλάχιστον ανεπισήμως. “Η στρατηγική φιλικής αντιμετώπισης της Τουρκίας ώστε να μην την χάσουμε από σύμμαχο φθάνει σαφώς στο τέλος της”, δήλωσε στις Βρυξέλλες εκπρόσωπος μεγάλης χώρας του ΝΑΤΟ. Η περίπτωση της Τουρκίας πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί ανοιχτά. Η ελπίδα είναι ο μελλοντικός Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να λάβει παρόμοιες θέσεις», προσθέτει ο συντάκτης της Handelsblatt και καταλήγει αναφέροντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει το αργότερο στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί το α' εξάμηνο του 2021.

«Ο Μακρόν θα ήθελε να καταγγείλει την έλλειψη συντονισμού σε σημαντικές αποφάσεις. Ένα αρνητικό παράδειγμα για αυτόν θα ήταν η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην βόρεια Συρία, η οποία δεν συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ και κατέστη δυνατή μέσω της επίσης μη συζητηθείσας απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή», τονίζει η εφημερίδα.