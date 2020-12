Αθλητικά

Ο Ρονάλντο γράφει… Ιστορία

Ποιο ορόσημο έπιασε χθες σκοράροντας, ο κορυφαίος γκολτζής στην ιστορία του Champions League.

Ακόμη έναν μεγάλο, ολοστρόγγυλο αριθμό «έπιασε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο το βράδυ της Τετάρτης (2/12), καθώς με το γκολ που σημείωσε στο 60ο λεπτό του αγώνα της Γιουβέντους εναντίον της Ντιναμό Κιέβου (5η αγωνιστική του Champions League), έφτασε τα 750 τέρματα στην τεράστια καριέρα του.

Ο 35χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε 1.028 αγώνες με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Γιουβέντους και την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ τα 133 από τα 750 γκολ, τα έχει σημειώσει στο Champions League, όντας ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.